Według grupy BIK, liderami wśród branż sięgających w ub. roku po leasing były: handel hurtowy i detaliczny, transport i gospodarka magazynowa oraz budownictwo.

"Na koniec 2018 roku, 24 proc. aktywnych przedsiębiorstw w Polsce działało w branży handlu detalicznego i hurtowego. Wśród firm starających się o leasing stanowiły one 20 proc." - czytamy w raporcie Biura. Dodano, że firmy handlowe zazwyczaj leasingują samochody dostawcze i samochody dla przedstawicieli handlowych.

Przedsiębiorstwa transportowe, które w ub.r. stanowiły 7 proc. działających firm, odnotowały 18-proc. udział wśród ogółu wniosków składanych o udzielenie leasingu. W ten sposób firmy transportowe finansowały zakup floty samochodów ciężarowych tzw. TIR-ów - wynika z raportu.

"Pierwszą trójkę firm występujących w 2018 r. o leasing zamykają firmy z budowlanej, które za pomocą leasingu nabywają samochody dostawcze" - dodano.

Najwięcej firm występujących o leasing (38 proc.) to firmy z trzech województw: mazowieckiego, wielkopolskiego oraz śląskiego, co pokrywa się z geograficzną strukturą działalności gospodarczej w Polsce (40 proc.) - wskazano.

Biuro poinformowało, że prawie 75 proc. firm wnioskujących o kredyt to przedsiębiorstwa należące do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; 16-proc. mają zaś spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Według BIK, "można powiązać to z faktem, że często występującą formą prawną w handlu, transporcie oraz budownictwie jest właśnie spółka z o.o.".

Grupa BIK (Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor) powołując się na dane z raportu PwC i Związku Polskiego Leasingu "25 lat leasingu w Polsce" podało, że "wartość leasingu zwiększyła się w tym czasie z 1,5 mld zł do 83 mld zł, a branża wzrastała o około 19 proc. rocznie".