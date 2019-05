Prezydent w piątek w Pałacu Prezydenckim wręczył nominacje do rady przedstawicielom m.in. świata biznesu i nauki.

"Zdecydowałem się ustanowić i powołać Radę ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej, by przeanalizować sytuację polskich przedsiębiorców – w aspekcie funkcjonalnym, ale przede wszystkim w aspekcie prawnym" - powiedział prezydent.

Jak mówił, o pomyśle powołania rady rozmawiał z przedsiębiorcami kilkakrotnie. "Ostatni raz długą i poważną rozmowę na ten temat odbyliśmy w Jasionce koło Rzeszowa w czasie Kongresu 590 jesienią zeszłego roku. Stanowisko przedsiębiorców, z którymi tam się spotkałem, a którzy w większości odbierali prezydenckie Nagrody Gospodarcze, było następujące - taka rada jest potrzebna. Powinna się składać z fachowców, ekspertów, ludzi biznesu po to właśnie, żeby praktycy wypowiedzieli się na temat tego, gdzie dostrzegają niedostatki, mankamenty, co i w jaki sposób można poprawić" - powiedział.

Zdaniem prezydenta, spotkanie praktyków – którzy na co dzień zajmują się biznesem i funkcjonują na rynku gospodarczym na różnych jego poziomach i w różnych branżach – z prawnikami i specjalistami z zakresu zarządzania, "przyniesie efekt w postaci dobrej debaty na temat sytuacji polskich przedsiębiorców, polskiego rynku gospodarczego i możliwość faktycznie przygotowania propozycji różnego rodzaju rozwiązań, które ułatwią życie przedsiębiorcom, pomogą im funkcjonować, a tym samym - w moim przekonaniu - przyczynią się do rozwoju naszego państwa, a w niektórych aspektach – powiem górnolotnie – do naprawy Rzeczypospolitej".

"Za gotowość przystąpienia do takiej pracy z całego serca państwu dziękuję. Bo jestem absolutnie przekonany, że jest ona Polsce i polskim przedsiębiorcom bardzo potrzebna. Reprezentujecie państwo (...) bardzo różne branże i specjalności. Ale przede wszystkim jesteście ekspertami – zarówno z uwagi na dorobek naukowy, specjalizacje, jak i z uwagi na to, że od lat zajmują się państwo biznesem w swoich specjalnościach i jesteście w związku z tym ogromnie doświadczeni. Ten bagaż wiedzy, umiejętności i doświadczeń jest ogromny – i on pozwala patrzeć szeroko i dostrzegać właśnie to, co chcemy naprawiać, co chcemy wprowadzić, bo jest potrzebne" - mówił Andrzej Duda.

Według prezydenta, członkowie nowo powołanej rady znają również wzorce funkcjonujące w innych krajach. "Będziecie państwo w stanie wskazać, które rozwiązania potencjalnie na przykład mogłyby być lepsze i dlaczego w związku z tym należałoby je u nas wprowadzić" - powiedział.

Zaznaczył, że małe i średnie przedsiębiorstwa to 40 proc. naszego PKB – to 70 proc. miejsc pracy w Polsce. "W związku z czym nie ma żadnych wątpliwości, że każde działanie, które przyczyni się do poprawy warunków funkcjonowania na rynku gospodarczym, do poprawy przedsiębiorcom możliwości czy to inwestowania, czy po prostu funkcjonowania ich firm na co dzień – jest nie tylko oczekiwane, ale przede wszystkim bardzo potrzebne Polsce" - podkreślił prezydent.

Na przewodniczącego rady wybrano dr hab. Piotra Wachowiaka ze Szkoły Głównej Handlowej, prorektora ds. nauki i zarządzania SGH. Oprócz niego w skład rady zostali powołani: dr Andrzej Arendarski, współzałożyciel i prezes Krajowej Izby Gospodarczej; Małgorzata Bieniaszewska - właścicielka MB-Pneumatyka; Dawid Cycoń - prezes ML System S.A.; prof. dr hab. Wojciech Dyduch - prodziekan ds. rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; dr Stanisław Han - prezes PPF Hasco-Lek S.A.; Marcin Joka - prezes Photon Entertainment; dr Rafał Kos - doradca Prezydenta RP; dr hab. Beata Kozłowska-Chyła - przewodnicząca rady nadzorczej LOTOS; dr hab. inż. Arkadiusz Kustra - adiunkt na Akademii Górniczo-Hutniczej; dr Jacek Pawlak - prezydent Toyota Motor Poland; dr hab. Małgorzata Podrecka - wiceprezes Can-Pack S.A.; Anna Rulkiewicz - prezes LUX MED; Piotr Soyka - prezes Remontowa Holding S.A./ członek NRR; Beata Stelmach - prezes ZL-Świdnik; dr inż. Paweł Szataniak - przewodniczący rady nadzorczej Wielton; Jan Szynaka - prezes Szynaka-Meble oraz dr hab. Julita Wasilczuk - profesor Politechniki Gdańskiej, dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej.