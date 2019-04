Do konsultacji międzyresortowych trafi dziś aktualizacja programu konwergencji i Wieloletni Plan Finansowy Państwa. To, po ustawie budżetowej, drugi - co do ważności - dokument opisujący finanse państwa.

Skąd wziąć pieniądze na sfinansowanie piątki Kaczyńskiego? Z dokumentu Ministerstwa Finansów wynika, że rząd chce nieco głębiej sięgnąć do kieszeni Polaków. Podwyższona ma zostać akcyza na alkohol, papierosy, susz tytoniowy, czy tzw. wyroby nowatorskie (czyli e-papierosy).

W prognozach dla sektora finansów publicznych @MF_GOV_PL uwzględnił tzw. 5-tkę Kaczyńskiego pic.twitter.com/sBzYCpeX21 — Bartek Goduslawski (@BGoduslawski) April 16, 2019

Wprowadzony zostanie tzw. test przedsiębiorcy, dzięki któremu MF będzie mógł określi kto rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą, a kto tylko ucieka w samozatrudnienie, by móc płacić 19-proc. liniowy PIT zamiast 32-proc. przy wysokich dochodach i ryczałtowy ZUS, zamiast 19,52 proc. podstawy wymiaru składki. Resort zapowiada także uszczelnienie opłaty recyklingowej i opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych.

!!! .@MF_GOV_PL zapowiada nowe podatki https://t.co/boGMCXyN48. cyfrowy, od e-papierosów i indeksację akcyzy (podwyżkę?) na alkohol, papierosy pic.twitter.com/BAQK1qgvmj — Bartek Goduslawski (@BGoduslawski) April 16, 2019

Nie bez znaczenie będą też tzw. dochody jednorazowe. To przede wszystkim opłata za przekształcenie OFE w IKE. Plan w poniedziałek ogłosił premier, a polega on na przeniesieniu aktywów funduszy emerytalnych na prywatne konta w IKE po potrąceniu 15 proc. wartości tych aktywów. W sumie ma to dać aż 19,3 mld zł, przy czym resort zakłada, ze płatności będą dokonywane w dwóch rata. Pierwsza, w przyszłym roku, ma zapewnić 9,65 mld zł.