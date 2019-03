Według resortu przedsiębiorczości i technologii Pakiet w tym tygodniu trafi do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych.

"Pakiet Przyjazne Prawo to ponad 70 probiznesowych zmian. Wraz z poprzednimi naszymi pakietami w sumie mówimy więc o setkach ułatwień i oszczędności dla polskich przedsiębiorców w ciągu ponad trzech lat naszych rządów. Celem PPP jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju mikro-, małych i średnich firm, a co za tym idzie, lepsza pozycja konkurencyjna naszego kraju. A także wyeliminowanie przypadków niekonsekwencji czy nadmiernej restrykcyjności polskiego prawa – mówi cytowana w komunikacie MPiT minister Jadwiga Emilewicz.

Jak wynika z informacji ministerstwa, wśród proponowanych rozwiązań znajduje się m.in. wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie, co ma wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi. Przewidziano także prawo do błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG obejmą regulacje z zakresu ochrony konsumenckiej - będą mieli m.in. prawo do reklamacji. Wśród ułatwień dla rzemiosła znajduje się umożliwienie zakładania spółek, bez utraty statusu rzemieślnika.

Szefowa MPiT zwraca uwagę na to, że Pakiet jest kontynuacją wcześniejszych inicjatyw obecnej ekipy rządzącej. "Nasza najnowsza propozycja jest komplementarna wobec 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu, Pakietu MŚP oraz innych ułatwień dla przedsiębiorców, które wprowadziliśmy od początku tej kadencji. Wspólnym celem tych pakietów jest ułatwianie życia biznesowi, szczególnie mniejszym firmom. Chcemy, by polskie przedsiębiorstwa się rozwijały i mogły coraz śmielej konkurować, również na arenie międzynarodowej" - podkreśla Emilewicz.