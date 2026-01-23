Niedziele handlowe 2026 – kiedy otwarte sklepy?

Zasady ograniczające handel, wprowadzone ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele, święta oraz wybrane inne dni z 2018 roku, wciąż rygorystycznie kształtują nasz kalendarz zakupowy. W 2026 roku niedziele handlowe nie są rozłożone równomiernie – czekają nas miesiące z całkowitym zakazem oraz okresy wzmożonej sprzedaży.

Oto pełna lista niedziel handlowych w 2026 roku:

25 stycznia 2026 r.

29 marca 2026 r.

26 kwietnia 2026 r.

28 czerwca 2026 r.

30 sierpnia 2026 r.

6 grudnia 2026 r.

13 grudnia 2026 r.

20 grudnia 2026 r.

Warto zwrócić uwagę na grudzień 2026, w którym wypadają aż trzy niedziele handlowe. Zgodnie z założeniami rządu, ma to ułatwić Polakom przygotowania do świąt.

Miesiące bez handlu – tu zakupów nie zrobisz

W 2026 roku wypadają miesiące, w których nie ma ani jednej niedzieli handlowej. Całkowitym zakazem objęte są: luty, maj, lipiec, wrzesień, październik oraz listopad.

Zakupy awaryjne: Gdzie kupować w każdą niedzielę?

Nawet gdy obowiązuje zakaz, pewne rodzaje placówek mogą prowadzić sprzedaż bez przeszkód. Jeśli potrzebujesz pilnych zakupów, szukaj ich w takich miejscach, jak m.in. stacje benzynowe, apteki i kwiaciarnie, placówki na terenie dworców, lotnisk oraz portów.