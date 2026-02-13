Na parkingach przy wybranych sklepach Lidl zastosowano technologię ANPR (Automatic Number Plate Recognition), czyli system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Kamery instalowane przy wjazdach i wyjazdach rejestrują numery pojazdów oraz dokładny moment ich pojawienia się i opuszczenia parkingu. Na tej podstawie system automatycznie wylicza czas postoju.

Dla kierowców oznacza to brak konieczności pobierania biletu czy korzystania z parkometru. Jednocześnie odpowiedzialność za kontrolowanie czasu postoju spoczywa wyłącznie na użytkowniku parkingu. Przekroczenie dopuszczalnego limitu może skutkować naliczeniem tzw. opłaty dodatkowej, której wysokość określa regulamin obowiązujący w danej lokalizacji.

Tego typu rozwiązania są już powszechnie stosowane przy centrach handlowych, biurowcach oraz parkingach prywatnych. Obecnie coraz częściej wdrażają je również sieci handlowe, które chcą ograniczyć zajmowanie miejsc przez osoby niebędące klientami sklepów.

Limit postoju 90 minut Lidl – konkretne zasady i obowiązki kierowców

Na parkingach przy sklepach Lidl obowiązuje maksymalny dozwolony czas postoju wynoszący 90 minut. Po jego przekroczeniu operator parkingu może naliczyć opłatę dodatkową. System ANPR działa automatycznie i nie wymaga żadnej aktywności ze strony kierowcy, ale jednocześnie nie daje możliwości „przedłużenia” postoju bez opuszczenia parkingu.

Oprócz limitu czasu obowiązują także inne zasady korzystania z parkingu. Kierowcy muszą:

poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h,

parkować wyłącznie w wyznaczonych miejscach,

nie blokować przejazdów ani innych pojazdów,

stosować się do oznakowania i regulaminu parkingu.

Nieprzestrzeganie tych zasad również może skutkować dodatkowymi konsekwencjami, w tym naliczeniem opłat lub podjęciem działań przez operatora parkingu.

W praktyce system ANPR pozwala na bardzo dokładne monitorowanie ruchu pojazdów. Każdy wjazd i wyjazd jest rejestrowany z dokładnością co do sekundy, co eliminuje możliwość błędu w obliczeniu czasu postoju.

Biedronka testowała monitoring parkingu ANPR. Opłaty nawet do 3,5 tys. zł

Podobne rozwiązanie testowała wcześniej sieć Biedronka. Pilotażowy system oparty na kamerach rozpoznających tablice rejestracyjne uruchomiono w jednym ze sklepów we Wrocławiu przy ul. Bacciarellego.

W tej lokalizacji również obowiązywał limit postoju wynoszący 90 minut. Po jego przekroczeniu kierowcy musieli liczyć się z wysokimi opłatami dodatkowymi. Opłata wynosiła:

150 zł za pierwszy dzień przekroczenia limitu,

200 zł za każdą kolejną dobę postoju.

W skrajnych przypadkach maksymalna kara mogła sięgnąć nawet 3,5 tys. zł. System obejmował jedną lokalizację, a decyzja o jego rozszerzeniu na inne sklepy została uzależniona od wyników testów oraz opinii klientów.

Wdrożenie takich rozwiązań pokazuje wyraźny kierunek zmian w zarządzaniu parkingami przy sklepach. Automatyczne systemy monitoringu pozwalają operatorom na precyzyjną kontrolę czasu postoju i eliminują konieczność fizycznej obsługi parkingu.

Sprawa opłat za parkowanie przy sklepach od lat znajduje się pod obserwacją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd wielokrotnie zwracał uwagę na niejasne regulaminy, niewystarczające oznakowanie parkingów oraz skomplikowane procedury reklamacyjne.

Kluczową kwestią jest fakt, że opłata dodatkowa naliczana przez operatora parkingu nie jest mandatem w rozumieniu prawa. To opłata cywilnoprawna wynikająca z regulaminu korzystania z prywatnego terenu. Oznacza to, że jej egzekwowanie wymaga spełnienia określonych warunków formalnych.

Jeśli regulamin parkingu nie był odpowiednio oznakowany lub kierowca nie miał możliwości zapoznania się z jego treścią, wezwanie do zapłaty może nie mieć mocy prawnej. W takich przypadkach kierowca ma prawo złożyć reklamację lub zakwestionować zasadność naliczonej opłaty.

UOKiK zwracał uwagę, że problem dotyczy szczególnie parkingów przy sklepach i centrach handlowych, gdzie kierowcy często nie są świadomi obowiązujących ograniczeń lub nie zauważają informacji o monitoringu i limitach czasu postoju.