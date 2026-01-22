Wojciech Wrochna podkreśla, że choć Polska już dziś osiągnęła wysoki poziom niezależności energetycznej, nie jest to stan dany raz na zawsze. – Niezależność musimy budować cały czas – zaznacza w rozmowie z DGP. Kluczowym elementem tego procesu są inwestycje w energetykę jądrową, które mają zapewnić stabilne, bezpieczne i niskoemisyjne źródło energii w długim horyzoncie czasowym.

Jak wskazuje minister, pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce powinna rozpocząć pracę około 2036 r. – To będzie źródło czystej i, mamy nadzieję, jak najtańszej energii – mówi. Jednocześnie przypomina, że transformacja energetyczna oznacza stopniowe odchodzenie od węgla, który nie tylko jest wysokoemisyjny, ale również coraz mocniej wpływa na wzrost cen energii elektrycznej.