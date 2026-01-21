Davos 2026. Co powie Donald Trump. Polski wzrost gospodarczy jako wzór dla Europy i świata?

Czy polski sukces gospodarczy może być wzorem dla Europy i świata? Jak go kontynuować i nadal wzmacniać ekonomiczną i polityczną pozycję Polski? To jeden z tematów przewodnich dyskusji w Polish Business Hub w trzecim dniu #WEF26.

W najmocniej obleganym przez gości z całego świata polskim pawilonie przy Promenadzie w Davos, współtworzonym przez Dziennik Gazetę Prawną, toczą się także inspirujące dyskusje na temat szans dla gospodarki jakie niesie rozwój nowoczesnych technologii, w tym AI. Niezwykle ciekawie zapowiada się dyskusja o kształtowaniu przyszłości Ukrainy przy pomocy gospodarczej współpracy z Polską. Red. Jacek Pochłopień z DGP poprowadzi spotkanie z prof. Arkadiuszem Kowalskim ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na temat konkurencyjności inwestycyjnej Polski.

