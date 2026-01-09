HeiterBlick to firma, która produkuje tramwaje od początku XXI wieku. Teraz realizuje zlecania dla Lipska, Würzburga i Dortmundu. Jak przyznaje bydgoska Pesa, połączenie z niemiecką firmą da synergie rynkowe, technologiczne oraz przyniesie rozwój kompetencji i zasobów inżyniersko-produkcyjnych. „Efektem tego będzie powstanie wiodącego producenta tramwajów zdolnego oferować nowoczesne, ekologiczne, komfortowe i bezpieczne pojazdy odpowiadające potrzebom przewoźników na wszystkich rynkach europejskich” – informuje bydgoska firma.

Polsko-niemiecka synergia producentów

- Wierzymy, że Pesa i HeiterBlick doskonale się uzupełniają – połączenie daje synergię kompetencji, wzajemne przenikanie doświadczeń obydwu zespołów, co jest kluczowe dla wzmocnienia naszej pozycji w Europie – mówi Krzysztof Zdziarski, prezes Pesy.

Należąca do Polskiego Funduszy Rozwoju firma liczy na ekspansję na kontynencie w dziedzinie dostaw tramwajów. Prezes PFR Piotr Matczuk nie wyklucza, ze producent stanie się liderem w tym segmencie w UE. Pesa samodzielnie dostarczyła do tej pory prawie 1000 tramwajów do ponad 20 miast w Europie, w tym między innymi europejskich stolic – Warszawy, Kijowa, Sofii i Tallina. Tramwajami z bydgoskiej firmy podróżują mieszkańcy 12 z 14 polskich aglomeracji posiadających sieci tramwajowe. W tej chwili firma produkuje pojazdy dla Wrocławia, Krakowa, Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej, Bydgoszczy, Torunia i Gorzowa Wielkopolskiego.

Kiedy Pesa ostatecznie przejmie producenta tramwajów?

Zgodnie z podpisaną właśnie umową objęcia 100 proc. udziałów niemieckiego producenta tramwajów HeiterBlick wypełnienie uzgodnionych warunków transakcji planowane jest w pierwszym kwartale 2026 roku.

Przypomnijmy, że Pesa w grudniu podpisała zaś strategiczną umowę finansowania o wartości do 6,8 miliarda. Konsorcjum, w którego skład weszło ponad 20 polskich i zagranicznych instytucji finansowych, zapewni środki na duży front produkcyjny i rozwój firmy.