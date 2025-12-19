/> />

Wpisuje się to w dyskusję, jaka toczy się od lat, na temat roli przedsiębiorstw. Dla niektórych jest to nowa moda, czy wręcz nowa religia. Nic bardziej mylnego. Dyskusja o odpowiedzialności firm, jej właścicieli i osób zarządzających jest równie stara jak rozwój przedsiębiorczości. Jakkolwiek historia PWPW S.A. nie sięga tak daleko w przeszłość, to już od początku istnienia spółka realizowała też cele społeczne. Warto przywołać fakt, że budując w latach 1926-1929 nową siedzibę, Wytwórnia zapewniła również domy z mieszkaniami dla jej pracowników. Współczesna PWPW S.A. angażowała się w kwestie ESG, jeszcze zanim ten skrót się upowszechnił. Zgodnie ze statutem spółki, pracownicy wybierają swoich przedstawicieli do rady nadzorczej i zarządu. Nie jest to powszechne w Polsce, nawet w gronie spółek Skarbu Państwa. Pracownicy wybierają też swoich rzeczników praw pracowniczych, a Radę Pracowników powołano w spółce jeszcze zanim ustawowo nałożono na nią taki obowiązek. Osoby zatrudnione w Wytwórni i ich rodziny oraz emeryci mogą korzystać z licznych benefitów: prywatnej opieki medycznej, niskooprocentowanych pożyczek na cele mieszkaniowe, dofinansowania do wypoczynku, sportu i kultury, bezzwrotnych zapomóg. Spółka dofinansowuje 13 sekcji sportowo-rekreacyjnych. W swoich działaniach nie ograniczamy się tylko do byłych i obecnych pracowników i ich rodzin. Nasza Komisja ds. darowizn rozpatruje wpływające do spółki liczne prośby, w wyniku których wsparcie otrzymują osoby fizyczne, fundacje i stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego, uczelnie i szkoły, domy dziecka. Natomiast Fundacja PWPW S.A. realizuje liczne inicjatywy na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, edukacji, oświaty i wychowania (www.fundacjapwpw.pl). W PWPW od lat realizujemy idee ESG w praktyce. Jest to nie tylko część naszego ładu korporacyjnego, ale też element kultury organizacyjnej spółki.

W celu adaptacji PWPW do wymogów regulacyjnych dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w roku 2024 Zarząd powołał specjalny zespół projektowy. W jego skład wchodzą przedstawiciele odpowiedzialni za: marketing, sprzedaż, zakupy, finanse, HR, ochronę środowiska, bhp, kontrolę wewnętrzną, ład korporacyjny i strategię. Standardy ESRS dotyczą bardzo obszernej materii, wiele kwestii jest niedoprecyzowanych lub pozostawionych do decyzji spółek, brakuje wypracowanych dobrych praktyk, dlatego pracę naszego zespołu projektowego wspiera dwóch profesjonalnych doradców. Jako dyrektor Biura Finansów odpowiadam za pracę tego zespołu i mimo posiadania zewnętrznego wsparcia stawiam na naszych ludzi i budowę wewnętrznych kompetencji. Po kilkunastu miesiącach pracy zespołu projektowego mogę śmiało powiedzieć, że są wśród nas prawdziwi liderzy ESG. Ostatnie zmiany legislacyjne odroczyły o 2 lata nasz obowiązek sprawozdawczy, mimo to decyzja Zarządu była jednoznaczna, nie zwalniamy tempa, działamy dalej!

Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest dziś nowym paradygmatem zarządzania przedsiębiorstwem, obiektywną koniecznością wynikającą z wyzwań współczesnego świata oraz obowiązkiem zapewnienia przyszłości następnym pokoleniom. Cytując byłego sekretarza generalnego ONZ Kofi Annana można powiedzieć, że idea ESG jest „szczęśliwą konwergencję między tym, czego chcą twoi akcjonariusze, a tym, co jest najlepsze dla milionów ludzi na całym świecie”.

