Tu ESG nie jest modnym skrótem, lecz naturalnym przedłużeniem ponad stuletniej tradycji troski o ludzi.

W obszarze „E” jak Environmental działania środowiskowe są ściśle powiązane z innowacyjnością. Firma aktywnie angażuje pracowników w tworzenie rozwiązań, które ograniczają wpływ działalności produkcyjnej na środowisko: od usprawnień procesów, przez redukcję zużycia surowców, po pomysły związane z efektywnością energetyczną. Program Aktywności Pracowniczej i programy wynalazcze premiują inicjatywy z obszaru eko-modernizacji, a najlepsze projekty są nagradzane.

/> />

Jeśli idzie o obszar „S” jak Social, PWPW od lat tworzy warunki pracy oparte na stabilności, bezpieczeństwie i partnerskim dialogu. Pracownicy korzystają z finansowania szkoleń, studiów, kursów językowych i udziału w konferencjach. Inwestycja w kompetencje jest elementem długoterminowej strategii firmy – pozwala nie tylko rozwijać talenty, ale też utrzymać je w organizacji. Średni staż pracy, wynoszący ok. 15 lat, znacząco przewyższa rynkowe wskaźniki.

PWPW oferuje także jeden z najbardziej kompleksowych pakietów medycznych na rynku: ponad 25 specjalizacji, diagnostyka, stomatologia, rehabilitacja, wizyty domowe, możliwość refundacji kosztów leczenia prywatnego. Pracownicy mogą rozszerzać pakiet o bliskich i rodziców, a dodatkowym atutem jest własna przychodnia zakładowa zapewniająca codzienną, szybką dostępność usług. W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownicy i emeryci mogą liczyć m.in. na:

wsparcie przedświąteczne,

dofinansowanie wypoczynku (w tym „wczasy pod gruszą”),

dofinansowanie żłobków i przedszkoli,

pożyczki mieszkaniowe, remontowe,

bogatą ofertę zajęć sportowych i kulturalnych.

To benefity, które realnie ułatwiają życie i wzmacniają poczucie bezpieczeństwa społecznego – fundament ESG w praktyce.

Nowoczesne podejście do ESG to także troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników na co dzień. W PWPW prowadzone są programy profilaktyki związane z BHP, które łączą edukację, zaangażowanie i promocję zdrowych nawyków. To m.in.:

akcje edukacyjne, podczas których pracownicy otrzymują praktyczne materiały – bidony, opaski odblaskowe, gadżety poprawiające bezpieczeństwo poza pracą,

program „Rusz się”, promujący aktywność fizyczną i ergonomię stanowisk,

quizy tematyczne i kampanie edukacyjne,

konkursy plastyczne dla pracowników i ich rodzin.

Dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia z pierwszej pomocy, pełne praktycznych ćwiczeń rozwijających umiejętności ratujące życie, również poza miejscem pracy. Bezpieczeństwo nie jest procesem technicznym – to wartość, którą PWPW buduje wspólnie z pracownikami. Komisja BHP regularnie ocenia stan BHP w firmie i konsultuje kluczowe tematy z załogą.

„G” jak Governance to nic innego jak ład korporacyjny, który opiera się na przejrzystości i kulturze rozmowy. Zarząd prowadzi comiesięczne spotkania z przedstawicielami pracowników, a w Radzie Nadzorczej i Zarządzie zasiadają reprezentanci załogi. Rzecznicy Praw Pracowniczych stanowią dodatkowe wsparcie, a wszystkie zmiany, od benefitów po organizację pracy są konsultowane ze społecznością pracowniczą. Terminowość i rzetelność w wypłatach, kompletne rozliczenia godzin nadliczbowych i dodatków – to kwestie często niewidoczne w PR-owych przekazach, ale kluczowe dla zaufania. PWPW uczyniła z nich standard, który doceniła kapituła konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”.

W dobie rosnących oczekiwań wobec pracodawców, PWPW pokazuje, że odpowiedzialność można budować konsekwentnie i prawdziwie. Od dialogu, przez rozwój, po bezpieczeństwo i środowisko – wszystkie te elementy tworzą spójną strategię, która łączy dobrostan pracowników z celami biznesowymi. To podejście sprawia, że marka PWPW jest wiarygodna, stabilna i atrakcyjna dla obecnych i przyszłych pracowników, a także dla partnerów biznesowych.