To rok, w którym planowanie zakupów znów stanie się wyzwaniem. I wiele osób dopiero teraz zobaczy, jak duża będzie przerwa między letnimi a świątecznymi terminami.
Choć kalendarz niedziel handlowych co roku budzi emocje, w 2026 r. szczególnie rzuca się w oczy luką od 30 sierpnia aż do 6 grudnia 2026. To ponad 14 tygodni bez możliwości zrobienia zakupów w dużych sklepach czy galeriach handlowych. Dla wielu osób oznacza to konieczność wcześniejszego planowania większych zakupów i ominięcia jesiennego sezonu zakupowego.
To efekt obowiązującej od 2018 r. ustawy ograniczającej handel w niedziele. Przewiduje ona jedynie kilka wyjątków rocznie — głównie przed świętami oraz w wybrane miesiące, w których handel ma znaczenie organizacyjno-logistyczne.
Zgodnie z aktualnymi regulacjami, sklepy będą otwarte w następujące niedziele w 2026 roku:
- 25 stycznia 2026
- 29 marca 2026 (przed Wielkanocą)
- 26 kwietnia 2026 (przed majówką)
- 28 czerwca 2026
- 30 sierpnia 2026
- 6 grudnia 2026
- 13 grudnia 2026
- 20 grudnia 2026
Największe zagęszczenie handlowych niedziel czeka nas tradycyjnie w grudniu, kiedy sklepy przygotowują się do świątecznego szczytu sprzedażowego.
Brak niedziel handlowych od sierpnia do grudnia 2026 – jak długa jest przerwa i jak wpływa na zakupy?
Ta przerwa to najdłuższy nieprzerwany blok niedziel bez handlu od kilku lat. Między 30 sierpnia a 6 grudnia nie ma ani jednego dnia, w którym galerie czy supermarkety mogą działać.
Dla wielu osób będzie to problem:
- brak niedzieli handlowej we wrześniu (początek roku szkolnego),
- brak niedzieli handlowej w październiku (przed Wszystkimi Świętymi),
- brak niedzieli handlowej w listopadzie (Black Friday przypada w niedzielę dopiero w 2030 r., ale listopad tradycyjnie był okresem intensywnych zakupów).
W praktyce ta luka oznacza też większe zatłoczenie w soboty, gdy Polacy próbują „nadrobić” brak możliwości zakupów w niedziele.
Czy niedziele handlowe 2026 mogą zostać rozszerzone? Dlaczego wciąż jest tylko osiem terminów
Od wprowadzenia zakazu handlu politycy co roku wracają do dyskusji o poluzowaniu przepisów. Jednak mimo zapowiedzi z różnych stron sceny politycznej, ustawa nie została zmieniona i wciąż obowiązuje w wersji z 10 stycznia 2018 r.
Dwie siły ścierają się tu od lat:
- Handel i konsumenci wskazują na rosnący chaos zakupowy, szczególnie w okresach takich jak powrót do szkoły.
- Związki zawodowe i część polityków podkreślają znaczenie wolnych niedziel dla pracowników dużych sieci handlowych.
To zatorowanie powoduje, że kalendarz wciąż wygląda tak samo – minimalna liczba niedziel handlowych, bez dodatkowych terminów jesienią.
Które sklepy są otwarte w niedziele niehandlowe 2026? Wyjątki od zakazu handlu
Nawet w niedziele niehandlowe część punktów może działać. Ustawa przewiduje wyjątki, m.in.:
- sklepy osiedlowe do 300 m², jeśli za ladą stoi właściciel,
- placówki pocztowe,
- apteki,
- stacje benzynowe,
- sklepy na dworcach i lotniskach,
- punkty gastronomiczne.
W praktyce oznacza to, że w niedziele kupimy najpotrzebniejsze rzeczy, ale większe zakupy czy wizyty w galeriach będą możliwe tylko w ośmiu wyznaczonych terminach.
Co Polacy sądzą o zakazie handlu w niedziele? Najnowsze opinie i nastroje społeczne
Badania opinii od lat pokazują jedno: społeczeństwo jest głęboko podzielone. Część osób postrzega zakaz jako ograniczenie wygody i swobody konsumenta. Inni, szczególnie pracownicy handlu, widzą w nim szansę na wolne niedziele i bardziej przewidywalne grafiki pracy. Długie przerwy, takie jak ta od sierpnia do grudnia, mogą jednak ponownie wywołać dyskusję o tym, czy kalendarz nie powinien być choć częściowo rozszerzony o kilka dodatkowych terminów.
Podstawa prawna i dokumenty
- Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. 2018 poz. 305).
- Stanowiska i wyjaśnienia PIP w sprawie wyjątków od zakazu.
