To rok, w którym planowanie zakupów znów stanie się wyzwaniem. I wiele osób dopiero teraz zobaczy, jak duża będzie przerwa między letnimi a świątecznymi terminami.

Dlaczego niedziele handlowe 2026 obejmują tak długą przerwę? Wyjaśniamy kalendarz i ograniczenia

Choć kalendarz niedziel handlowych co roku budzi emocje, w 2026 r. szczególnie rzuca się w oczy luką od 30 sierpnia aż do 6 grudnia 2026. To ponad 14 tygodni bez możliwości zrobienia zakupów w dużych sklepach czy galeriach handlowych. Dla wielu osób oznacza to konieczność wcześniejszego planowania większych zakupów i ominięcia jesiennego sezonu zakupowego.

To efekt obowiązującej od 2018 r. ustawy ograniczającej handel w niedziele. Przewiduje ona jedynie kilka wyjątków rocznie — głównie przed świętami oraz w wybrane miesiące, w których handel ma znaczenie organizacyjno-logistyczne.

Niedziele handlowe 2026 – pełna lista dat. Kiedy sklepy będą otwarte?

Zgodnie z aktualnymi regulacjami, sklepy będą otwarte w następujące niedziele w 2026 roku:

25 stycznia 2026

29 marca 2026 (przed Wielkanocą)

26 kwietnia 2026 (przed majówką)

28 czerwca 2026

30 sierpnia 2026

6 grudnia 2026

13 grudnia 2026

20 grudnia 2026

Największe zagęszczenie handlowych niedziel czeka nas tradycyjnie w grudniu, kiedy sklepy przygotowują się do świątecznego szczytu sprzedażowego.

Brak niedziel handlowych od sierpnia do grudnia 2026 – jak długa jest przerwa i jak wpływa na zakupy?

Ta przerwa to najdłuższy nieprzerwany blok niedziel bez handlu od kilku lat. Między 30 sierpnia a 6 grudnia nie ma ani jednego dnia, w którym galerie czy supermarkety mogą działać.

Dla wielu osób będzie to problem:

brak niedzieli handlowej we wrześniu (początek roku szkolnego),

(początek roku szkolnego), brak niedzieli handlowej w październiku (przed Wszystkimi Świętymi),

(przed Wszystkimi Świętymi), brak niedzieli handlowej w listopadzie (Black Friday przypada w niedzielę dopiero w 2030 r., ale listopad tradycyjnie był okresem intensywnych zakupów).

W praktyce ta luka oznacza też większe zatłoczenie w soboty, gdy Polacy próbują „nadrobić” brak możliwości zakupów w niedziele.

Czy niedziele handlowe 2026 mogą zostać rozszerzone? Dlaczego wciąż jest tylko osiem terminów

Od wprowadzenia zakazu handlu politycy co roku wracają do dyskusji o poluzowaniu przepisów. Jednak mimo zapowiedzi z różnych stron sceny politycznej, ustawa nie została zmieniona i wciąż obowiązuje w wersji z 10 stycznia 2018 r.

Dwie siły ścierają się tu od lat:

Handel i konsumenci wskazują na rosnący chaos zakupowy, szczególnie w okresach takich jak powrót do szkoły.

wskazują na rosnący chaos zakupowy, szczególnie w okresach takich jak powrót do szkoły. Związki zawodowe i część polityków podkreślają znaczenie wolnych niedziel dla pracowników dużych sieci handlowych.

To zato­ro­wa­nie powoduje, że kalendarz wciąż wygląda tak samo – minimalna liczba niedziel handlowych, bez dodatkowych terminów jesienią.

Które sklepy są otwarte w niedziele niehandlowe 2026? Wyjątki od zakazu handlu

Nawet w niedziele niehandlowe część punktów może działać. Ustawa przewiduje wyjątki, m.in.:

sklepy osiedlowe do 300 m² , jeśli za ladą stoi właściciel,

, jeśli za ladą stoi właściciel, placówki pocztowe ,

, apteki ,

, stacje benzynowe ,

, sklepy na dworcach i lotniskach ,

, punkty gastronomiczne.

W praktyce oznacza to, że w niedziele kupimy najpotrzebniejsze rzeczy, ale większe zakupy czy wizyty w galeriach będą możliwe tylko w ośmiu wyznaczonych terminach.

Co Polacy sądzą o zakazie handlu w niedziele? Najnowsze opinie i nastroje społeczne

Badania opinii od lat pokazują jedno: społeczeństwo jest głęboko podzielone. Część osób postrzega zakaz jako ograniczenie wygody i swobody konsumenta. Inni, szczególnie pracownicy handlu, widzą w nim szansę na wolne niedziele i bardziej przewidywalne grafiki pracy. Długie przerwy, takie jak ta od sierpnia do grudnia, mogą jednak ponownie wywołać dyskusję o tym, czy kalendarz nie powinien być choć częściowo rozszerzony o kilka dodatkowych terminów.

