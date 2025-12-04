Jubileuszowa, dziesiąta edycja OEES zgromadziła aż 6 tys. uczestników – 5 tysięcy w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz tysiąc online. Program wydarzenia koncentrował się na trzech obszarach: roli firm w tworzeniu wartości, globalnych wyzwaniach energetycznych oraz znaczeniu marki w kulturze. W czasie konferencji omawiano różnorodne tematy w ramach sesji, debat oraz indywidualnych rozmów.

Zalety wykorzystania wodoru

Jednym z najważniejszych punktów kongresu była scena Energii Jutra, gdzie program otworzyła dyskusja poświęcona wodorowi – jego znaczeniu w energetyce oraz roli w budowaniu niskoemisyjnej gospodarki.

– Wodór odgrywa kluczową rolę w dyskusji o transformacji energetycznej ze względu na swoją uniwersalność. To najlżejszy i najbardziej rozpowszechniony pierwiastek we wszechświecie, a jego wyjątkową zaletą w energetyce jest wysoka wartość energetyczna – podczas spalania z kilograma wodoru uzyskuje się więcej energii niż z benzyny, metanu (głównego składnika gazu ziemnego), węgla czy biomasy – wyjaśniała dr inż. Natalia Łukasik z Politechniki Gdańskiej. Dodatkowo, jak podkreśliła dr Natalia Łukasik, przy spalaniu wodoru wydziela się para wodna, a nie dwutlenek węgla, tlenki siarki czy azotu, tak jak jest to w przypadku paliw konwencjonalnych.

Jak mówiła Dominika Niewierska, dyrektor Działu Koordynacji i Rozliczeń Projektów ORLEN S.A. zajmująca się technologiami dekarbonizacji przemysłu, koncern od dziesięcioleci wykorzystuje wodór – w rafineriach do produkcji paliw konwencjonalnych oraz w zakładach Anwilu do wytwarzania nawozów, gdzie występuje w postaci związanej w gazie ziemnym. Dziś wodór staje się kluczowym elementem strategii osiągania neutralności klimatycznej.

W swojej Strategii do 2035 r. ORLEN założył m.in. wykorzystywanie około 210 tysięcy ton rocznie wodoru odnawialnego w produkcji rafineryjnej. Jak podkreśliła Dominika Niewierska, koncern stawia na pozyskiwanie wodoru poprzez elektrolizę wody z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także dzięki zgazowaniu odpadów komunalnych. Choć wodór nie jest „energetycznym świętym Graalem”, może odegrać kluczową rolę w branżach trudnych do zelektryfikowania, w tym w transporcie. Dlatego ORLEN rozwija sieć stacji tankowania wodoru.

Nowe technologie wymagają też rozwoju nowych kompetencji. ORLEN stworzył „Akademię Wodorową” – program, który ma na celu rozwój kompetencji młodych ludzi i budowanie wykwalifikowanych kadr w branży paliw alternatywnych. O swoich doświadczeniach z nią związanych opowiedziała podczas dyskusji Julia Karweta, młodszy specjalista w Zespole Koordynacji Projektów Wodorowych ORLEN S.A.

Kluczowa edukacja

Wątek edukacji i rozwoju kompetencji powracał na scenie Energii Jutra. Temu zagadnieniu poświęcono dyskusję „Energia jutra napędza młodych – programy stażowe i edukacyjne w Grupie ORLEN”. Jak podkreśliła Agnieszka Mrówka, kierownik Działu Budowania Marki Pracodawcy, ORLEN kieruje swoją ofertę do osób na różnych etapach kariery – od programów edukacyjnych, przez staże i praktyki, także dla uczniów szkół średnich.

– Dajemy też przestrzeń, aby różne działania realizować samodzielnie, czego przykładem jest program „Kierunek Orlen” czy „Akademia Wodorowa”. Stwarzamy na przykład możliwość wymyślenia swojego pomysłu na zadanie stażowe. Mamy doskonałych ekspertów, którzy wspierają i wdrażają do naszej organizacji – mówiła Agnieszka Mrówka.

„Kierunek ORLEN” to flagowy program stażowy firmy, kierowany do studentów ostatnich lat i absolwentów studiów wyższych, a także do tych, którzy chcą zmienić swoją dotychczasową ścieżkę zawodową. Program obejmuje płatne staże w spółkach Grupy ORLEN. Rekrutacja prowadzona jest w marcu i kwietniu.

Oferta koncernu związana z edukacją jest różnorodna. Joanna Barbrich, kierownik Obszaru Programowego Fundacji ORLEN, odpowiadająca za programy grantowe i stypendialne oraz inicjatywy edukacyjne, opowiedziała o przedsięwzięciu skierowanym do szczególnie uzdolnionych młodych ludzi. Program „Bona Fide” (z łac. „w dobrej wierze”) wspiera naukę wybitnych polskich studentów na najlepszych uniwersytetach na świecie, takich jak Oxford, Cambridge czy Harvard.

W Krakowie głos zabrali również uczestnicy programów ORLEN, dzieląc się swoimi doświadczeniami, które dla wielu z nich okazały się przełomowe i otworzyły nowe możliwości rozwoju.

Równe szanse kobiet na rynku pracy

Na scenie Energii Jutra odbyła się również podzielona na dwie części sesja specjalna „Energia jutra jest kobietą – Przywództwo kobiet w biznesie”. Energetyka to wciąż sektor zdominowany przez mężczyzn, jednak coraz więcej inicjatyw pokazuje, że ten trend może się odwrócić. Dominika Niewierska zwróciła uwagę podczas pierwszej dyskusji na innowacyjny sektor wodorowy, podkreślając jednocześnie, że w ORLEN S.A. 40 proc. kadry menedżerskiej zajmującej się tym obszarem stanowią kobiety. Zaznaczyła, że utrzymanie parytetu w zespołach przekłada się na realne korzyści ekonomiczne i zwiększa efektywność organizacji.Również Aleksandra Filip, ekspert w Biurze Badań i Rozwoju Petrochemii i Rafinerii Przyszłości ORLEN S.A., mówiła o wartości pracy w różnorodnym zespole - zróżnicowanym nie tylko ze względu na płeć, ale też na przykład wiekowo.

Podczas debaty wspomniano także o programie „Women Forward”, który został stworzony z myślą o odkrywaniu talentów, rozwijaniu kompetencji i budowaniu siły przyszłych liderek Grupy ORLEN. W jego ramach realizowane są różnorodne działania szkoleniowo-rozwojowe, które umożliwiają zdobycie wiedzy, wzmocnienie umiejętności przywódczych oraz wzajemną inspirację.

W drugiej części sesji, Anna Socha, dyrektor wykonawcza ds. HR ORLEN S.A. oraz Ewa Sowińska, niezależny członek rady nadzorczej ORLEN S.A. i partnerka w ESO Audit, mówiły m.in. o znaczeniu uczenia się od innych na ścieżce edukacji a potem kariery.

– Nie ma jednej złotej recepty na zwiększenie udziału kobiet w zarządach czy radach nadzorczych. Jednak my same mamy w sobie tę odpowiedź: uwierzyć w siebie. Jesteśmy świetnie wykształcone – statystyki pokazują, że często lepiej niż mężczyźni – i potrafimy dokonywać właściwych wyborów. Warto próbować, co nie musi oznaczać podążania utartą ścieżką kariery – podsumowywała Anna Socha.

Na scenie Energii Jutra mówiono też m.in. o energetyce jądrowej oraz o ekonomii wartości w dobie sztucznej inteligencji.