Prezeska IKEA w Polsce: potrzebni są menadżerowie, którzy wierzą w wartości

„Chciwość jest dobra” – wypowiedź Gordona Gekko, granego przez Michaela Douglasa, w filmie „Wall Street”, stała się punktem wyjścia do rozmowy o wartościach w biznesie. W studiu „Dziennika Gazety Prawnej” podczas kongresu Open Eyes Economy Summit do słynnego cytatu odniosła się szefowa IKEA Polska.

Wartości dla lidera na trudne czasy

– Bardzo łatwo jest być silnym wartościami, kiedy wszystko idzie gładko. Ale te czasy minęły. Żyjemy w takich, w których spotykamy wiele wyzwań – niektóre nazywamy nawet bezprecedensowymi. I myślę – z doświadczenia naszej firmy oraz mojego osobistego liderskiego i menedżerskiego – że właśnie w trudnych czasach najbardziej trzeba korzystać z wartości jako kompasu – powiedziała Marina Dubakina.

Jakie więc są kompetencje nowych menedżerów na te czasy?

– Dziś potrzebujemy ludzi, którzy potrafią nie stracić z oczu swojej Gwiazdy Polarnej. Nie da się po prostu „przyjąć wartości” – one muszą być integralną częścią człowieka. To nie znaczy, że musisz w 100 proc. podzielać wartości, których firma oczekuje, ale przynajmniej większość powinna z tobą rezonować – definiowała prezeska IKEA Polska. – Wtedy w trudnych decyzjach możesz spojrzeć z boku i zapytać: „Jeśli postawię wartości na pierwszym miejscu, to co zrobię?”. Doświadczenie pokazuje, że firma, która stoi mocno na fundamentach – na wartościach i misji – ma większe szanse na odporność i przetrwanie silnych wiatrów – dodała.

