Dziedzictwo i przyszłość wielkich marek, czyli 19. finał Superbrands Polska

Hasłem przewodnim 19. polskiej edycji projektu, realizowanego w 90 krajach świata, było „Dziedzictwo

i Przyszłość”. Jak podkreśla Nina Kowalewska-Motlik, CEO New Communications – wyłącznego przedstawiciela Superbrands Ltd. na Polskę – dziedzictwo to nie historia; także start-up też może je mieć!

– To ogół założeń określających, czym zajmuje się marka i jaką pozycję chce osiągnąć na rynku. Wszystko to, co zostało wprowadzone do jej „systemu operacyjnego” – tłumaczy. – To dziedzictwo czyni ją… marką. A marka tym się różni od firmy i od samego produktu, że stoi za nią opowieść o tym, czym jest, czym chce być i jak chce zmieniać świat: dzisiaj i w przyszłości.

Sondaż, na podstawie którego wyłoniono zwycięskie marki konsumenckie, został zrealizowany według nowej, opracowanej przez prof. Dominikę Maison metodologii w panelu internetowym Ariadna metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie losowo-kwotowej, obejmującej ponad 6 tysięcy osób w wieku 18-65 lat. Struktura próby była reprezentatywna dla mieszkańców Polski według płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania. Respondentki i respondenci wybierali spośród ponad 3 tysięcy marek w 100 kategoriach produktów i usług, dokonując oceny w oparciu o definicję Superbrand jako „marki, która osiągnęła najlepszą reputację w swojej dziedzinie i – oferując użytkownikom emocjonalne lub fizyczne korzyści – zdobyła przewagę nad markami konkurencyjnymi”. W drugim etapie własnej oceny dokonali członkowie Rady Marek – ekspertki i eksperci w dziedzinie marketingu, badań, strategii, brandingu, reklamy i PR. Wyniki obrad praktyków, w połączeniu z opiniami konsumentów zadecydowały o końcowej pozycji marek.

Zwycięskie marki biznesowe wyłonili eksperci Konfederacji Lewiatan – najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej – z ponad 1600 marek korporacji i B2B w oparciu o ocenę jakości oferty produktów lub usług, charakteru relacji z partnerami i kontrahentami, innowacyjności oraz zaangażowania społecznego, a także pozycji względem konkurencji i dynamiki rozwoju.

W gronie tegorocznych marek-laureatek znalazły się:

AMS, Apart, Biovital, bp, Bracia Sadownicy, Cisowianka, Doppelherz, Dr.Max, Dziennik Gazeta Prawna, Eneris, Factory, Felix, Forbes, Gazeta.pl, GPD, Hala Koszyki, Lipton, Lotto, MediaMarkt, Nanovo, Nationale Nederlanden, Newsweek, Onet, Oriflame, Plusssz, Porta, Przysnacki, Sante, T-Mobile, Thermomix, Tork, Vizir, Volkswagen Financial Services i Klimas Wkręt-Met.

Historie ich sukcesu, a także artykuły eksperckie, poruszające tematy z dziedziny brandingu, marketingu czy badań rynkowych, można znaleźć w Albumie Superbrands, który miał swoją premierę podczas Gali.

Jak co roku Rada Marek zadecydowała także o przyznaniu Nagrody Honorowej – tym razem wyjątkowo nie jednej, a dwóch. „Dziedzictwo i Przyszłość” – zgodnie z hasłem edycji statuetki Superbrands trafiły w ręce Mistrza i Ucznia: Waldemara Dąbrowskiego i Jakuba Józefa Orlińskiego; wieloletniego dyrektora Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, pomysłodawcy Akademii Operowej, i jej wychowanka, który gromadzi na całym świecie pełne sale słuchaczy; niestrudzonego animatora kultury, który otwierał polskim artystom drzwi światowych sal koncertowych, i młodego artysty, którego mocny głos każdego dnia staje się opowieścią o Polsce otwartej, wszechstronnej i kreatywnej – poszukującej, inspirującej i kipiącej twórczą energią.

– Ogromnie cieszy mnie ten wybór Rady Marek, bo trudno wyobrazić sobie dwójkę laureatów, która lepiej reprezentowałaby idee dziedzictwa i przyszłości: obaj razem i każdy z osobna – mówi Nina Kowalewska-Motlik. – Z jednej strony wieloletni promotor kultury polskiej i młodych talentów, które ją reprezentują; z drugiej – młody kontratenor, wykonujący klasyczne utwory barokowe i renesansowe, i mistrz breakdance zarazem.

Laudacje dla laureatów wygłosili: wybitny reżyser Filip Bajon i Robert Piaskowski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury. W poprzednich latach Nagrodę Honorową Superbrands otrzymali m.in. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Buzek, Jurek Owsiak i WOŚP, Janina Ochojska, Robert Lewandowski, Iga Świątek, Agnieszka Holland, Andrzej Wajda czy Krzysztof Penderecki.

Galę poprowadzili Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski. Dla gości, zebranych w hotelu Sheraton Warsaw, wystąpił Jan Piwowarczyk, uczestnik The Voice of Poland.