Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) oraz poprawę efektywności energetycznej wyraźnie przyspieszają. Ten trend ma swoje korzenie w dwóch potężnych impulsach. Pierwszym jest jasna polityka energetyczna zarówno unijna, jak i krajowa, która zakłada przejście na OZE. Drugim, co coraz częściej podkreślają przedsiębiorcy, jest twarda ekonomia i rosnąca potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Instrumenty, takie jak preferencyjne finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), oferowane m.in. przez Alior Bank, pokrywają nie tylko koszty instalacji OZE, ale też poprawy efektywności energetycznej budynków.

Inżynierowie ramię w ramię z finansistami

Wielu zwłaszcza mniejszych przedsiębiorców, planując zielone inwestycje, staje wobec problemu zarówno braku kapitału, jak i wiedzy niezbędnej w procesie transformacji. Dlatego w Alior Banku, przy każdej inwestycji w OZE, klientowi towarzyszy nie tylko bankier, lecz także ekspert ds. zrównoważonego finansowania. Są to często inżynierowie lub technolodzy, którzy potrafią zweryfikować projekt pod kątem technologicznym i produktywności, stając się łącznikiem między światem inżynierii technologicznej oraz finansowej, co ma kluczowe znaczenie szczególnie przy złożonych przedsięwzięciach.

Alior Bank aktywnie wchodzi przy tym w nowe obszary. Inwestycje w OZE oznaczają już nie tylko fotowoltaikę i energię z wiatru, lecz także projekty związane z hydroenergetyką oraz biogazem i biometanem.

Równie istotne jest finansowanie termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynków zarówno w przedsiębiorstwach, jak i we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Produkcja zielonej energii traci sens, jeśli ucieka ona przez nieocieplone budynki i przestarzałe sieci wewnętrzne.

Spójny system

Gigantyczne wyzwanie modernizacyjne stoi zwłaszcza przed Polską lokalną, gdzie rosnące koszty energii zmuszają do pilnej termomodernizacji tysięcy budynków komunalnych i wspólnotowych. Alior Bank stworzył komplementarny ekosystem, wychodzący naprzeciw wyzwaniom obu stron procesu inwestycyjnego: zapewnia finansowanie dla inwestorów oraz natychmiastową płynność firmom realizującym zlecenia.

Pierwszym filarem jest szeroka oferta kredytowa. Bank udostępnia środki na zieloną transformację przez ogólnopolskie kredyty z premią BGK oraz regionalne pożyczki na poprawę efektywności energetycznej, dostępne w różnych województwach. Instrumenty te oferują bezzwrotne premie (np. do 50 proc. kosztów prac w budynkach komunalnych) lub umorzenie kapitału nawet do 50 proc., co znacząco obniża barierę wejścia w proces inwestycyjny.

Drugim i równie istotnym filarem jest faktoring samorządowy. W sektorze publicznym odroczone terminy płatności to norma, a oczekiwanie na przelew nawet 180 dni może zamrozić kapitał obrotowy wykonawcy i doprowadzić do zatorów płatniczych. Faktoring rozwiązuje ten problem: firma, realizująca kontrakt dla jednostki samorządu terytorialnego (JST), natychmiast po wystawieniu faktury otrzymuje środki z banku (nawet do 100 proc. wartości). Bank przejmuje również na siebie ryzyko braku płatności ze strony samorządu. Co najważniejsze, bank w ocenie wniosku bazuje na wiarygodności płatniczej JST, a nie na kondycji finansowej samego wykonawcy. Takie rozwiązanie nie obciąża przy tym budżetu samorządu, który płaci w terminie ustalonym w umowie.

Dzięki temu gmina pozyskuje kapitał na modernizację z wysokim umorzeniem, a lokalna firma, która wygrywa przetarg, ma zapewnioną płynność i może bez przeszkód realizować zlecenia. Bank przestaje być biernym dostawcą kapitału, stając się aktywnym partnerem całego procesu modernizacyjnego, wspierając zrównoważony rozwój regionu na każdym etapie.

