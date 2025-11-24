Nabór zgłoszeń potrwa do 20 lutego 2026 r., a wyróżnione projekty mogą liczyć na nagrody finansowe w wysokości 150 tys. zł, 100 tys. zł oraz 50 tys. zł.

Tegoroczna odsłona, pod hasłem #TechForAgrinnovation „Uprawiamy przyszłość”, koncentruje się na jednym z najbardziej obiecujących obszarów współczesnej technologii – AgriTech, czyli innowacjach dla rolnictwa i całego łańcucha żywnościowego.

Poszukiwane innowacje dla rolnictwa przyszłości

Organizatorzy podkreślają, że poszukują rozwiązań zwiększających efektywność, zrównoważony rozwój i cyfryzację rolnictwa. W centrum zainteresowania są technologie rolnictwa precyzyjnego oparte na danych, systemy robotyzujące i automatyzujące prace polowe, a także innowacje wzmacniające odporność upraw i hodowli na zmiany klimatyczne, w tym biotechnologie i zaawansowane systemy zarządzania zasobami. Ważny obszar stanowią również nowoczesne metody zapewniania bezpieczeństwa i jakości żywności – w tym inteligentne systemy monitorowania zagrożeń biologicznych w całym łańcuchu produkcyjnym.

Pod uwagę są ponadto brane rozwiązania wspierające gospodarkę obiegu zamkniętego, szczególnie te, które pozwalają na ponowne wykorzystanie lub waloryzację produktów ubocznych, ograniczanie marnotrawstwa żywności oraz rozwój innowacyjnych, zrównoważonych opakowań.

Kolejna poszukiwana kategoria to technologie usprawniające łańcuch dostaw – od inteligentnych systemów delivery i automatyzacji gastronomii po narzędzia zwiększające przejrzystość logistyki i raportowania ESG. Organizatorzy są otwarci także na projekty tworzące żywność przyszłości, oparte na alternatywnych źródłach białka, takich jak mikroorganizmy, algi czy mięso komórkowe oraz na rozwiązaniach poprawiających wartości odżywcze produktów.

Polski pomysł wspierany przez Huawei

Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska, podczas inauguracji podkreślił znaczenie jubileuszowej odsłony konkursu. Jak zaznaczył, organizatorzy liczą, że tegoroczna edycja wyróżni się wyjątkowo wysokim poziomem zgłoszeń, a zwiększone nagrody finansowe dodatkowo zmotywują zespoły do prezentowania ambitnych projektów. Hordyński przypomniał również, że mimo statusu globalnej korporacji Huawei nie zapomina o swoich korzeniach.

– Wbrew temu, co czasem się o nas mówi, my też jesteśmy startupem – zauważył, przypominając, że firma powstała ponad 35 lat temu, zaczynając w garażu od budowy pierwszych urządzeń sieciowych. Dziś, zatrudniając ponad 200 tys. osób na świecie, Huawei wspiera ekosystem młodych innowatorów. Konkurs Huawei Startup Challenge pozostaje oryginalnym, lokalnym projektem, stworzonym z myślą o polskich startupach. Kapituła konkursu skupia ekspertów ze świata nauki, biznesu, administracji publicznej oraz przedstawicieli środowiska inwestorskiego.

Psychologiczne aspekty rozwoju startupów

O szczegółach tegorocznej edycji opowiedział Adrian Migoń, CEO Youth Business Poland i przewodniczący zarządu TechPL. Podkreślił, że dla wielu młodych firm udział w programach takich jak Huawei Startup Challenge to nie tylko szansa na zdobycie dofinansowania, lecz także ważny impuls psychologiczny, który pomaga przetrwać trudniejsze etapy rozwoju.

– Często dopiero wygrana w takim konkursie sprawia, że założyciele nabierają pewności, że ich praca ma sens, że ktoś ich dostrzegł i docenił – stwierdził. Zaznaczył również, że kapituła oczekuje od uczestników projektów namacalnych, czegoś więcej niż samej idei.

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną ocenione przez ekspertów Youth Business Poland, którzy wybiorą 20 najbardziej obiecujących pomysłów. Ta grupa weźmie udział w specjalnym wyzwaniu i zyska pierwszą ekspozycję medialną. Następnie kapituła wskaże 10 finalistów, którzy zaprezentują swoje rozwiązania podczas gali finałowej wiosną 2026 r.

Konkurs ponownie został objęty patronatem honorowym marszałka województwa mazowieckiego. W imieniu samorządu wystąpiła Aleksandra Szwed, podkreślając, że Mazowsze postrzega siebie jako partnera programu, a wspieranie młodych przedsiębiorców i budowanie sprzyjającego ekosystemu innowacji to jeden z kluczowych priorytetów regionu. Przypomniała, że województwo od wielu lat rozwija kompleksowe systemy wsparcia – od edukacji najmłodszych przez programy akceleracyjne aż po konkursy takie jak „Startuj z Mazowsza”.

Konkurs jako trampolina do sukcesu

Inauguracji konkursu towarzyszył panel z udziałem laureatów poprzednich edycji. W dyskusji moderowanej przez Adriana Migonia uczestniczyli: Aga Maciejowska, CEO i współtwórczyni Plan Be Eco, Maciej Migacz, prezes Clebre oraz Jacek Kuhnl-Kinel, prezes Wheelstair. Wszyscy się zgodzili, że startupy o silnym wpływie społecznym lub środowiskowym muszą łączyć misję z solidnym modelem biznesowym. Maciejowska podkreślała, że Plan Be Eco powstało po jej odejściu z pierwszego biznesu – z potrzeby stworzenia firmy, która niesie większy sens niż tylko generowanie przychodów, ale jednocześnie pozostaje stabilna finansowo. Migacz zwróciłł uwagę, że misją Clebre jest uproszczenie diagnostyki zaburzeń oddychania i myślenie o leczeniu w perspektywie długofalowej, co wymaga zarówno innowacji, jak i przemyślanej strategii biznesowej. Kuhnl-Kinel podkreślił z kolei, że Wheelstair powstał z osobistych doświadczeń rodzinnych oraz chęci zapewnienia osobom z niepełnosprawnością ruchową pełnej niezależności.

Paneliści dużo uwagi poświęcili wyzwaniom, z którymi mierzą się startupy z obszaru hardware i medtech. Wskazywali, że największą barierą jest finansowanie, szczególnie w projektach wymagających kosztownych i długotrwałych badań oraz certyfikacji, zanim produkt trafi na rynek. Migacz tłumaczył, że po zmianach regulacji medycznych Clebre musiało przeprowadzić dodatkowe badania kliniczne, co znacząco wydłużyło czas wejścia na rynek. Maciejowska zwróciła uwagę, że przy innowacyjnych produktach kluczowa jest edukacja, a zdobycie pierwszego klienta bywa najtrudniejszym etapem. Kuhnl-Kinel podkreślił natomiast, że opracowanie technologii to jedno, ale dopuszczenie jej do obrotu oraz spełnienie wymogów bezpieczeństwa to proces, na który młode firmy często nie są przygotowane.

Paneliści zgodnie ocenili też, że udział w Huawei Startup Challenge był dla nich momentem przełomowym. Kuhnl-Kinel nazwał konkurs „trampoliną”, dzięki której Wheelstair zyskał rozpoznawalność również za granicą, docierając do potencjalnych inwestorów. Maciejowska dodała, że tuż po zdobyciu drugiego miejsca Plan Be Eco zamknęło dużą rundę inwestycyjną, a konkurs znacząco wzmocnił wiarygodność firmy w oczach partnerów. Migacz podkreślił z kolei, że nagroda finansowa umożliwiła uruchomienie pierwszej kampanii marketingowej, co przyspieszyło rozwój projektu.

Na zakończenie paneliści zaapelowali, by zgłaszać się do konkursu nawet wtedy, gdy projekt wydaje się jeszcze niedoskonały. Jak podkreślali, każda aplikacja to szansa na feedback, networking, większą rozpoznawalność, a nierzadko także na przełomowy moment w historii firmy.

Organizatorzy podkreślają, że zależy im na projektach, które realnie zwiększają efektywność produkcji żywności, ograniczają jej wpływ na klimat oraz zwiększają odporność całego łańcucha żywnościowego – od gruntów rolnych przez przetwórstwo po handel i dobro konsumentów.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie huaweistartupchallenge.pl.

