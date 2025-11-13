Technologia jako narzędzie

Świadomie wykorzystywana w biznesie technologia staje się narzędziem odkrywania i spełniania prawdziwych potrzeb klientów. Jak opowiada Małgorzata Bochenek, Country Business Development & Transformation Manager w IKEA Retail Polska technologia wspiera firmę w realizacji jej misji. Naszą ambicją jest tworzenie lepszego codziennego życia dla wielu ludzi – mówi Bochenek i dodaje, że wartość, którą wnosimy, to nie tylko dostępne cenowo, trwałe i funkcjonalne produkty, ale też pozytywny wpływ na ludzi, społeczności i planetę. Technologia służy nam na każdym etapie – od analizy danych i prognozowania popytu, przez automatyzację procesów logistycznych, po cyfrowe narzędzia planowania wnętrz. W podobny sposób o roli technologii w filozofii biznesu wypowiada się Marcin Kosiński, Dyrektor Pionu Rozwoju PKO Bank Polski. Technologia ma służyć temu, by klient czuł się rozumiany, obsługiwany w odpowiednim kontekście i przede wszystkim bezpiecznie – relacjonuje Kosiński. Tłumaczy też, że wartość, którą tworzy bank, to nie tylko nowoczesne produkty i usługi finansowe, ale przede wszystkim zaufanie, bezpieczeństwo i dostępność. Cyfryzacja pozwala nam być bliżej klientów, niezależnie od miejsca, czasu czy wieku i wspierać ich w codziennych decyzjach. I chociaż mówimy o technologii, to nie zapominamy o tym, że w centrum uwagi jest klient. Bank powinien mieć zdolność wejścia z nim w głęboki dialog.

Odpowiedzialność za człowieka i środowisko

W centrum tej zmiany pozostaje człowiek – nie odbiorca, lecz uczestnik technologicznego świata. To właśnie ta perspektywa sprawia, że cyfrowe innowacje przestają być tylko narzędziem obsługi, a stają się elementem kultury organizacyjnej i społecznej odpowiedzialności. Kosiński podkreśla, że innowacje mają sens tylko wtedy, kiedy są inkluzywne. Rozwiązania projektowane przez PKO BP są z założenia intuicyjne, dostępne dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, mieszkających poza dużymi miastami. Głęboka transformacja cyfrowa i innowacje to nie wyścig – dodaje, to przemyślana strategia, która pozwala pogłębiać relację i budować wartość dla klienta. Podobnie rozumie to IKEA, która łączy technologię z ideą dostępności i zrównoważonego rozwoju. Narzędzia cyfrowe, takie jak aplikacja z funkcją „Skanuj i Płać”, planery wnętrz czy system IKEA Home smart, czynią dobre życie w domu bardziej osiągalnym, a jednocześnie wspierają odpowiedzialne korzystanie z zasobów. W tle stoją rozwiązania, które pozwalają ograniczać nadprodukcję, odzyskiwać materiały i wydłużać cykl życia produktów – pokazując, że prawdziwa innowacja to dziś ta, która łączy wygodę z troską o wspólne dobro.

Odpowiedź na dynamiczne zmiany

Największym akceleratorem tej zmiany jest sztuczna inteligencja, która przenosi innowacje z poziomu narzędzia na poziom decyzji – wpływa na to, jak definiujemy potrzebę, komfort czy bezpieczeństwo. Kosiński wskazuje na te zmiany poprzez przykład istotnej roli bankowości mobilnej, która zdefiniowała usługi finansowe. Bez wątpienia sztuczna inteligencja znacznie zmieni sposób, w jaki klienci wchodzą w interakcję ze swoim bankiem. AI będzie służył i pomagał klientom w doborze produktów i usług. Coraz więcej codziennych usług finansowych będzie się działa w tle, bez potrzeby angażowania klienta. Obecna technologia przyspieszy też trend wbudowywania usług banków w nasze codzienne życie. Bank będzie tam, gdzie klient tego potrzebuje. To zmiana akcentów w proponowanych wartościach: z szybkości na sens, z dostępności na odpowiedzialność. Coraz częściej technologia służy nie tylko temu, by coś było „łatwiejsze” – ale by było lepsze i bardziej trwałe. W tej wizji technologia nie jest już dodatkiem, ale dyskretnym towarzyszem – obecnym tam, gdzie podejmujemy decyzje, często zanim zdążymy je uświadomić. W IKEA cyfrowe rozwiązania służą nie tyle przyspieszaniu konsumpcji, ile jej porządkowaniu. Jak opowiada Bochenek cyrkularność zaczyna się już na etapie idei: projektujemy rzeczy tak, by łatwiej je rozłożyć, naprawić i używać dłużej, zgodnie z zasadami projektowania cyrkularnego opisanymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju IKEA. Naszą globalną ambicją jest, aby do 2030 roku średni wynik w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym osiągał 90%, przy czym co najmniej połowa produktów uzyska wynik 100%. W coraz większym stopniu wykorzystujemy materiały odnawialne i z recyklingu oraz rozwijamy procesy, które ograniczają odpady i utrzymują wartość surowców w obiegu – m.in. dzięki lepszemu sortowaniu strumieni materiałowych, odzyskowi i ponownemu użyciu komponentów oraz współpracy z partnerami zwiększającymi dostęp do wysokiej jakości recyklatów.

Więcej o technologii i innowacjach służących kreowaniu wartości społecznej i środowiskowej dowiedzieć się będzie można podczas TEN Open Eyes Economy Summit, 18-18 listopada 2025 w Krakowie.

