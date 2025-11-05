Polska lokalna stoi przed gigantycznym wyzwaniem modernizacyjnym. Rosnące koszty energii wzmocniły potrzebę modernizacji tysięcy budynków komunalnych, spółdzielczych i wspólnotowych. Dziurawe dachy, nieszczelne okna i przestarzałe systemy grzewcze to już nie tylko kwestia estetyki czy komfortu, ale wymiernych strat.

W odpowiedzi na te potrzeby Alior Bank stworzył szeroką paletę rozwiązań finansowych ułatwiających utrzymanie płynności finansowej i sprawną realizację inwestycji lokalnych.

Wsparcie dla zielonych inwestycji

Jednym z filarów wsparcia jest szeroka oferta dla inwestorów. Bank aktywnie włączył się w dystrybucję środków na zieloną transformację, proponując dwa główne strumienie finansowania.

Pierwszy to kredyt z premią Banku Gospodarstwa Krajowego. Skierowany jest on do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Oferta ta pozwala na finansowanie termomodernizacji na terenie całego kraju, a jej atutem jest możliwość otrzymania bezzwrotnej premii BGK. Kredyt w Alior Banku może sięgnąć 5 mln zł z okresem spłaty nawet do 20 lat. Dostępne są dwa rodzaje premii. Remontowa – może pokryć do 50 proc. kosztów prac w budynkach komunalnych, do 60 proc. kosztów prac w zabytkowych budynkach komunalnych i do 25 proc. kosztów prac w pozostałych budynkach.

Z kolei premia termomodernizacyjna to zwrot do 26 proc. kosztów prac termomodernizacyjnych, do 31 proc. kosztów prac termomodernizacyjnych (jeśli projekt dotyczy też inwestycji w OZE), dodatkowo do 50 proc. kosztów wzmocnienia budynków wielkopłytowych kotwami (jeśli prace są prowadzone w ramach termomodernizacji).

Drugim strumieniem są pożyczki regionalne na poprawę efektywności energetycznej, dostępne w województwach łódzkim, zachodniopomorskim, małopolskim i świętokrzyskim. Beneficjentami mogą być wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządów terytorialnych, a w niektórych regionach nawet TBS-y, instytucje kultury, organizacje pozarządowe czy przedsiębiorstwa działające w formule ESCO (Energy Service/Saving Company).

Środki można przeznaczyć na klasyczne prace, jak ocieplenie, wymiana stolarki czy modernizacja systemów grzewczych, ale też na instalację inteligentnych systemów zarządzania energią czy instalacje OZE.

Zaletą tej formy finansowania jest stałe, niskie oprocentowanie (nawet 0 proc. w skali roku), długi okres finansowania (nawet do 240 miesięcy), czy możliwość umorzenia części kapitału pożyczki.

Faktoring samorządowy dla dostawców

Samo pozyskanie kapitału przez gminę czy wspólnotę to nie wszystko. Ważna jest kondycja firmy, która ma przeprowadzić np. remont lub wykonać usługę. W sektorze publicznym odroczone terminy płatności to norma.

Dlatego Alior Bank proponuje faktoring samorządowy. Zapewnia on dostawcom jednostek samorządu terytorialnego źródło finansowania kredytu kupieckiego, bez konieczności badania ich zdolności kredytowej. Bank bazuje na wiarygodności płatniczej JST. Jest to faktoring pełny, bank nie tylko finansuje fakturę (nawet do 100 proc.), ale także przejmuje na siebie ryzyko braku płatności ze strony samorządu.

Usługa dostępna jest dla wszystkich firm. Minimalna wartość limitu wynosi 100 tys. zł. Przedmiotem finansowania są faktury z terminem płatności do 180 dni, natomiast w przypadku płatności ratalnych bank umożliwia finansowanie do 5 lat.

Partnerstwo, które napędza rozwój

Połączenie dwóch ofert tworzy spójny i wydajny system. Wyobraźmy sobie gminę, która dzięki pożyczce z umorzeniem decyduje się na termomodernizację szkoły. Przetarg wygrywa lokalna firma budowlana, która dzięki faktoringowi samorządowemu, po wystawieniu faktury, otrzymuje środki z banku przed terminem płatności wierzytelności.

W efekcie gmina zyskuje ciepły budynek i oszczędności na rachunkach, a lokalna firma budowlana ma zapewnioną stabilność finansową i może bez przeszkód startować w kolejnych przetargach. Społeczność cieszy się zmodernizowanym obiektem.

Alior Bank jest aktywnym partnerem w całym procesie.

