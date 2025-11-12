- Dlaczego cena złota spadła o 0,5 proc. – kluczowe wydarzenia z USA
Część analityków uspokaja, że to chwilowa korekta, inni mówią o możliwym powrocie do poziomu 4 000 USD, jeśli dolar dalej się umocni. Co dziś decyduje o kursie złota i dlaczego grudzień może być przełomowy?
W Azji notowania kruszcu zaczęły dzień spadkiem o 0,5 proc., po dwóch dniach wzrostów napędzanych nadziejami na koniec amerykańskiego impasu budżetowego. Senat przyjął ustawę odblokowującą wydatki rządowe, a dziś głosuje nad nią Izba Reprezentantów. Jeśli prezydent ją podpisze, zakończy się 42-dniowy paraliż administracji federalnej.
Dla rynków oznacza to jedno – powrót publikacji danych makroekonomicznych, które od tygodni były wstrzymane. I to właśnie te dane zdecydują, czy Fed w grudniu faktycznie obniży stopy procentowe.
- Silniejszy dolar – po lepszych danych z rynku pracy inwestorzy wrócili do amerykańskiej waluty, co osłabia złoto.
- Apetyt na ryzyko – nadzieje na zakończenie shutdownu zwiększyły zainteresowanie akcjami kosztem „bezpiecznych przystani”.
- Niepewność wokół Fedu – część członków Rezerwy Federalnej opowiada się za kolejną obniżką, inni chcą wstrzymania decyzji.
Nick Timiraos z Wall Street Journal donosi, że wewnątrz Fed narasta spór, a rynki wyceniają 62,4 proc. szans na grudniową obniżkę o 25 pb.
|Data
|Cena spot (USD/oz)
|Zmiana dzienna
|Komentarz
|20 października
|4 381,21
|rekord 2025
|najwyższy poziom od początku roku
|11 listopada
|4 137,06
|+0,5 %
|chwilowy wzrost po informacji z Senatu USA
|12 listopada (09:24)
|4 108,00
|–0,5 %
|spadek po dwudniowym odbiciu
Źródło: PAP, Reuters, Investing.com
W dłuższej perspektywie nie brakuje optymistów. J.P. Morgan Private Bank prognozuje, że do końca 2026 r. cena uncji może sięgnąć 5,2–5,3 tys. USD. Głównym powodem mają być zakupy banków centralnych w krajach rozwijających się, które zwiększają rezerwy złota.
Z kolei Goldman Sachs przewiduje bardziej stonowany scenariusz – wzrost do 4,9 tys. USD w ciągu roku. Eksperci przypominają jednak, że krótkoterminowe korekty, takie jak dzisiejsza, są nieuniknione.
Ekonomista Piotr Kuczyński z Xelion ostrzega, że obecne wzrosty mogły być „jedynie ruchem powrotnym w formacji podwójnego szczytu”. Innymi słowy – to może być tylko przystanek przed dalszym spadkiem.
Z kolei Ole Hansen z Saxo Banku zwraca uwagę na inny czynnik: jeśli rząd USA zacznie znów wydawać miliardy po otwarciu urzędów, dług publiczny wzrośnie, a to może… ponownie wesprzeć popyt na złoto.
Według danych PAP, złoto w dostawach spot kosztuje 4 108 USD za uncję, co oznacza spadek o 0,5 proc. w stosunku do wtorkowego poziomu. Rynek czeka teraz na głosowanie w Izbie Reprezentantów – jeśli ustawa przejdzie, nastroje mogą się odwrócić jeszcze dziś po południu.
Czy to dobry moment na zakup złota?
Analitycy są podzieleni. Krótkoterminowo możliwa jest korekta w dół, ale długofalowe prognozy pozostają pozytywne.
Dlaczego złoto tanieje mimo niepewności?
Bo inwestorzy wierzą, że Fed opanuje sytuację i gospodarka USA uniknie recesji.
Czy cena może spaść poniżej 4 000 USD?
Tak, jeśli dolar dalej będzie się umacniał i spadnie popyt na „bezpieczne aktywa”.
