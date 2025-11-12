Część analityków uspokaja, że to chwilowa korekta, inni mówią o możliwym powrocie do poziomu 4 000 USD, jeśli dolar dalej się umocni. Co dziś decyduje o kursie złota i dlaczego grudzień może być przełomowy?

Dlaczego cena złota spadła o 0,5 proc. – kluczowe wydarzenia z USA

W Azji notowania kruszcu zaczęły dzień spadkiem o 0,5 proc., po dwóch dniach wzrostów napędzanych nadziejami na koniec amerykańskiego impasu budżetowego. Senat przyjął ustawę odblokowującą wydatki rządowe, a dziś głosuje nad nią Izba Reprezentantów. Jeśli prezydent ją podpisze, zakończy się 42-dniowy paraliż administracji federalnej.

Dla rynków oznacza to jedno – powrót publikacji danych makroekonomicznych, które od tygodni były wstrzymane. I to właśnie te dane zdecydują, czy Fed w grudniu faktycznie obniży stopy procentowe.

Jak silny dolar i zakończenie shutdownu wpływają na złoto

Silniejszy dolar – po lepszych danych z rynku pracy inwestorzy wrócili do amerykańskiej waluty, co osłabia złoto.

– po lepszych danych z rynku pracy inwestorzy wrócili do amerykańskiej waluty, co osłabia złoto. Apetyt na ryzyko – nadzieje na zakończenie shutdownu zwiększyły zainteresowanie akcjami kosztem „bezpiecznych przystani”.

– nadzieje na zakończenie shutdownu zwiększyły zainteresowanie akcjami kosztem „bezpiecznych przystani”. Niepewność wokół Fedu – część członków Rezerwy Federalnej opowiada się za kolejną obniżką, inni chcą wstrzymania decyzji.

Nick Timiraos z Wall Street Journal donosi, że wewnątrz Fed narasta spór, a rynki wyceniają 62,4 proc. szans na grudniową obniżkę o 25 pb.

Tabela: notowania złota w ostatnich tygodniach

Data Cena spot (USD/oz) Zmiana dzienna Komentarz 20 października 4 381,21 rekord 2025 najwyższy poziom od początku roku 11 listopada 4 137,06 +0,5 % chwilowy wzrost po informacji z Senatu USA 12 listopada (09:24) 4 108,00 –0,5 % spadek po dwudniowym odbiciu

Źródło: PAP, Reuters, Investing.com

Prognozy dla złota na 2026 rok – czy uncja może przekroczyć 5 000 USD?

W dłuższej perspektywie nie brakuje optymistów. J.P. Morgan Private Bank prognozuje, że do końca 2026 r. cena uncji może sięgnąć 5,2–5,3 tys. USD. Głównym powodem mają być zakupy banków centralnych w krajach rozwijających się, które zwiększają rezerwy złota.

Z kolei Goldman Sachs przewiduje bardziej stonowany scenariusz – wzrost do 4,9 tys. USD w ciągu roku. Eksperci przypominają jednak, że krótkoterminowe korekty, takie jak dzisiejsza, są nieuniknione.

Czy to koniec rajdu dla złota czy tylko krótkie wstrzymanie?

Ekonomista Piotr Kuczyński z Xelion ostrzega, że obecne wzrosty mogły być „jedynie ruchem powrotnym w formacji podwójnego szczytu”. Innymi słowy – to może być tylko przystanek przed dalszym spadkiem.

Z kolei Ole Hansen z Saxo Banku zwraca uwagę na inny czynnik: jeśli rząd USA zacznie znów wydawać miliardy po otwarciu urzędów, dług publiczny wzrośnie, a to może… ponownie wesprzeć popyt na złoto.

Co nowego [11:15]

Według danych PAP, złoto w dostawach spot kosztuje 4 108 USD za uncję, co oznacza spadek o 0,5 proc. w stosunku do wtorkowego poziomu. Rynek czeka teraz na głosowanie w Izbie Reprezentantów – jeśli ustawa przejdzie, nastroje mogą się odwrócić jeszcze dziś po południu.

Co inwestorzy powinni wiedzieć dziś o złocie

Czy to dobry moment na zakup złota?

Analitycy są podzieleni. Krótkoterminowo możliwa jest korekta w dół, ale długofalowe prognozy pozostają pozytywne.

Dlaczego złoto tanieje mimo niepewności?

Bo inwestorzy wierzą, że Fed opanuje sytuację i gospodarka USA uniknie recesji.

Czy cena może spaść poniżej 4 000 USD?

Tak, jeśli dolar dalej będzie się umacniał i spadnie popyt na „bezpieczne aktywa”.

Źródła