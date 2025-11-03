Jakie bloki tematyczne czekają na uczestników konferencji?
- Transformacja energetyczna jako wzmacnianie polskiej gospodarki – między ambicją a realizmem – podczas inauguracji eksperci poddadzą analizie aktualne wyzwania transformacji energetycznej oraz jej wpływ na gospodarkę, regulacje i społeczeństwo.
- Energetyka jądrowa w Polsce – fundament bezpieczeństwa i transformacji energetycznej – w tym segmencie zapoznamy się z postępami budowy elektrowni jądrowych, rolą polskich firm oraz współdziałania energetyki jądrowej i OZE w ramach koncepcji integracji sektorów.
- Transformacja energetyczna z perspektywy obywatela – edukacja, dialog i obalanie mitów – podczas tej sesji eksperci podkreślą rolę otwartego dialogu z obywatelami, komunikacji społecznej oraz szkoleń dla kadr i ekspertów.
- Zielony napęd transformacji – jak uwolnić potencjał OZE w Polsce? – w tym segmencie zaprezentowane zostaną możliwości integracji odnawialnych źródeł energii, magazynów energii i smart grid oraz wyzwania związane z rozwojem wiatraków na lądzie i morzu.
- Gaz, ciepło i paliwa w dobie transformacji - ta część kongresu pozwoli ekspertom przedstawić kierunki rozwoju sektora gazowego i ciepłowniczego, rolę biometanu oraz innowacyjne technologie wspierające dekarbonizację.
- Rola cyfryzacji i nowych technologii w energetyce – ten blok poruszy temat cyfrowych narzędzi, inteligentnych liczników, systemów SCADA i automatyzacji procesów w sektorze energetycznym.
- Sieci energetyczne na rozdrożu – inwestycje, cyfryzacja i przyszłość rynku energii – podczas bloku eksperci skupią się na modernizacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, tworzeniu rynku elastyczności i wyzwaniach cyfryzacji.
- Finansowanie – jak zapewnić stabilne źródła inwestycji przy zmieniającej się legislacji? – w tej debacie przedstawione zostaną dostępne instrumenty finansowe, rola funduszy publicznych i prywatnych oraz partnerstw wspierających transformację energetyczną.
- Bezpieczeństwo energetyczne w erze wojen hybrydowych i cyberataków – ten segment omówi kwestie scenariuszy kryzysowych, cyberbezpieczeństwa sektora energii oraz strategii zapewnienia odporności infrastruktury energetycznej.
Konferencja EuroPOWER & OZE POWER to wyjątkowa okazja, aby śledzić najnowsze trendy w transformacji energetycznej, poznać praktyczne rozwiązania technologiczne i regulacyjne oraz wymienić doświadczenia z liderami branży.
Wydarzenie łączy strategiczną wizję rozwoju energetyki z debatami o realnych wyzwaniach i możliwościach dla gospodarki oraz społeczeństwa.
W 42. EuroPOWER & OZE POWER udział wezmą m.in:
- Renata Mroczek, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
- Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
- Sławomir Staszak, Członek Zarządu ds. Energii i Transformacji Energetycznej, ORLEN S.A.
- Marek Woszczyk, Prezes Zarządu, Polskie Elektrownie Jądrowe
- Maciej Mróz, Prezes Zarządu PTPiREE, Wiceprezes Zarządu ds. Operatora w TAURON Dystrybucja
- Marcin Laskowski, Wiceprezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna
- Magdalena Kamińska, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Energa S.A.
- Szymon Paweł Moś, Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa
- Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu, TAURON Ciepło
- Marek Szymankiewicz, Prezes Zarządu, Enea Operator
- Robert Świerzyński, Prezes Zarządu, Energa Operator
Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.