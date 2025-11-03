Jakie bloki tematyczne czekają na uczestników konferencji?

  • Transformacja energetyczna jako wzmacnianie polskiej gospodarki – między ambicją a realizmem – podczas inauguracji eksperci poddadzą analizie aktualne wyzwania transformacji energetycznej oraz jej wpływ na gospodarkę, regulacje i społeczeństwo.
  • Energetyka jądrowa w Polsce – fundament bezpieczeństwa i transformacji energetycznej – w tym segmencie zapoznamy się z postępami budowy elektrowni jądrowych, rolą polskich firm oraz współdziałania energetyki jądrowej i OZE w ramach koncepcji integracji sektorów.
  • Transformacja energetyczna z perspektywy obywatela – edukacja, dialog i obalanie mitów – podczas tej sesji eksperci podkreślą rolę otwartego dialogu z obywatelami, komunikacji społecznej oraz szkoleń dla kadr i ekspertów.
  • Zielony napęd transformacji – jak uwolnić potencjał OZE w Polsce? – w tym segmencie zaprezentowane zostaną możliwości integracji odnawialnych źródeł energii, magazynów energii i smart grid oraz wyzwania związane z rozwojem wiatraków na lądzie i morzu.
  • Gaz, ciepło i paliwa w dobie transformacji - ta część kongresu pozwoli ekspertom przedstawić kierunki rozwoju sektora gazowego i ciepłowniczego, rolę biometanu oraz innowacyjne technologie wspierające dekarbonizację.
  • Rola cyfryzacji i nowych technologii w energetyce – ten blok poruszy temat cyfrowych narzędzi, inteligentnych liczników, systemów SCADA i automatyzacji procesów w sektorze energetycznym.
  • Sieci energetyczne na rozdrożu – inwestycje, cyfryzacja i przyszłość rynku energii – podczas bloku eksperci skupią się na modernizacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, tworzeniu rynku elastyczności i wyzwaniach cyfryzacji.
  • Finansowanie – jak zapewnić stabilne źródła inwestycji przy zmieniającej się legislacji? – w tej debacie przedstawione zostaną dostępne instrumenty finansowe, rola funduszy publicznych i prywatnych oraz partnerstw wspierających transformację energetyczną.
  • Bezpieczeństwo energetyczne w erze wojen hybrydowych i cyberataków – ten segment omówi kwestie scenariuszy kryzysowych, cyberbezpieczeństwa sektora energii oraz strategii zapewnienia odporności infrastruktury energetycznej.

Konferencja EuroPOWER & OZE POWER to wyjątkowa okazja, aby śledzić najnowsze trendy w transformacji energetycznej, poznać praktyczne rozwiązania technologiczne i regulacyjne oraz wymienić doświadczenia z liderami branży.

Wydarzenie łączy strategiczną wizję rozwoju energetyki z debatami o realnych wyzwaniach i możliwościach dla gospodarki oraz społeczeństwa.

W 42. EuroPOWER & OZE POWER udział wezmą m.in:

  1. Renata Mroczek, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
  2. Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
  3. Sławomir Staszak, Członek Zarządu ds. Energii i Transformacji Energetycznej, ORLEN S.A.
  4. Marek Woszczyk, Prezes Zarządu, Polskie Elektrownie Jądrowe
  5. Maciej Mróz, Prezes Zarządu PTPiREE, Wiceprezes Zarządu ds. Operatora w TAURON Dystrybucja
  6. Marcin Laskowski, Wiceprezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna
  7. Magdalena Kamińska, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Energa S.A.
  8. Szymon Paweł Moś, Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa
  9. Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu, TAURON Ciepło
  10. Marek Szymankiewicz, Prezes Zarządu, Enea Operator
  11. Robert Świerzyński, Prezes Zarządu, Energa Operator

