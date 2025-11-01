Gdzie nadal opłaca się kupować?

Jak informuje portal rozgłośni RBB, ośrodek porównał ceny w przygranicznych miejscowościach – we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach. Jeszcze niedawno zakupy po polskiej stronie były wyraźnie tańsze, jednak obecnie różnice znacząco się zmniejszyły. Powodem jest szybszy wzrost cen w Polsce niż w Niemczech.

Z analizy wynika, że największe oszczędności można uzyskać, kupując w Polsce mięso i nabiał. Przykładowo filet z kurczaka w Słubicach był o 44 proc. tańszy niż w sklepach niemieckich, a mleko – o 23 proc. mniej. Wciąż taniej można też nabyć mąkę oraz sezonowe owoce i warzywa. Z kolei sery i słodkie smarowidła do pieczywa są obecnie tańsze po stronie niemieckiej.

Paliwo tańsze w Polsce, kosmetyki droższe

Niemieccy kierowcy nadal chętnie tankują w Polsce. Litr oleju napędowego w Słubicach kosztował średnio 1,38 euro, czyli o około 20 proc. mniej niż w Niemczech. Benzyna była tańsza o 22 proc. Niższe ceny paliw w Polsce wynikają głównie z mniejszego podatku paliwowego oraz rządowych limitów cenowych.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku artykułów drogeryjnych. Produkty takie jak kosmetyki czy środki czystości są znacznie droższe w Polsce. Od 2022 roku ich ceny wzrosły o 33 proc., podczas gdy w Niemczech – tylko o 15 proc. Różnice te wynikają z większej konkurencji na niemieckim rynku oraz faktu, że wiele kosmetyków sprzedawanych w Polsce to towary importowane.

Niektóre produkty – np. żele pod prysznic czy środki czyszczące – potrafią kosztować w Polsce nawet dwa razy więcej niż za Odrą.

Inflacja przyspiesza po polskiej stronie

Według Karoliny Wróblewskiej z Polsko-Niemieckiego Centrum Informacji Konsumenckiej, artykuły gospodarstwa domowego i higieniczne są w Polsce średnio o 49 proc. droższe niż w Niemczech. Co więcej, różnice te w ostatnich latach jeszcze się zwiększyły.

Od 2022 roku ceny w Polsce wzrosły średnio o 33 proc., podczas gdy w Niemczech – o 15 proc.

Badaniem objęto 32 produkty spożywcze, 18 artykułów drogeryjnych oraz paliwa. Koszyk porównawczy obejmował najczęściej kupowane towary z kategorii: nabiał, mięso, produkty zbożowe, owoce, warzywa, napoje i słodycze.