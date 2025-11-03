- To cud nad Wisłą. Kupiłem listy tej emisji za całe swoje oszczędności – mówi prof. Leszek Pawłowicz, ekonomista, były prezes Rady Giełdy i wielki zwolennik listów zastawnych w Polsce. - Rozważamy kolejne emisje hipotecznych listów zastawnych dla inwestorów detalicznych. Będziemy starać się, aby ich wartość w 2026 roku przekroczyła wartość tegorocznej emisji– podkreśla Wojciech Papierak, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego. Podczas październikowych zapisów Polacy powierzyli temu bankowi ponad 1 miliard złotych.

Bardzo ważna płynność

Od 29 października tego roku inwestorzy indywidualni mogą kupować i sprzedawać listy zastawne PKO Banku Hipotecznego na rynku wtórnym, czyli na giełdowym rynku Catalyst. To ważna informacja, bo w przypadku pilnej potrzeby pozyskania gotówki, właściciele listów mogą wystawić je na sprzedaż. To także szansa na zakup listów dla tych osób, które nie zdążyły wziąć udziału w zapisach na listy PKO Banku Hipotecznego z początku października tego roku.

– Debiut listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego to wydarzenie o znaczeniu symbolicznym i rynkowym. Pokazuje, że polski rynek kapitałowy dojrzewa i otwiera się na nowe formy finansowania, które wspierają długoterminowe oszczędzanie i stabilność sektora finansowego – mówił podczas uroczystości debiutu Tomasz Bardziłowski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Odsetki i bezpieczeństwo dla inwestora

Kupując listy zastawne inwestor „pożycza” pieniądze bankowi. W określonym terminie bank wykupuje list zastawny od inwestora i zwraca mu kapitał. Zgodnie z warunkami emisji wypłaca inwestorowi odsetki.

Każdy list zastawny musi mieć pokrycie – czyli zabezpieczenie na portfelu kredytów hipotecznych, udzielonych przez bank i zabezpieczonych na nieruchomościach. To znaczy, że za każdą emisją stoi realna wartość zabezpieczeń. Do emisji mogą być wykorzystane tylko te kredyty, które spełniają ściśle określone kryteria, np. mają odpowiednio niskie ryzyko, wysoką wartość zabezpieczenia i są terminowo spłacane. Dodatkowo bank hipoteczny, który emituje listy zastawne, musi zapewnić dodatkową rezerwę, w razie nieprzewidzianych zdarzeń np. w przypadku spadku wartości nieruchomości. Kapitał inwestorów jest również zabezpieczony majątkiem własnym banku emitenta.

Bank hipoteczny podlega nadzorowi KNF (Komisja Nadzoru Finansowego), a sama emisja jest objęta restrykcyjnymi wymogami prawnymi. Dodatkowo nad bezpieczeństwem rejestru zabezpieczeń czuwa powiernik powoływany przez KNF. Dzięki takiej ochronie, listy zastawne uznawane są za jeden z bezpieczniejszych instrumentów dłużnych na europejskim rynku kapitałowym.

Jak kupić hipoteczny list zastawny?

Jeśli zdecydujesz się na zakup listu, najpierw powinieneśotworzyć rachunek maklerski i złożyć zlecenie kupna. Jeśli będą chętni na zakup listów, sprzedasz go innym inwestorom. Zanim jednak to zrobisz:

1. Przeczytaj dokumenty dotyczące emisji hipotecznych listów zastawnych, dostępne np. na stronie https://www.pkobh.pl/listy-zastawne/emisja-listow-zastawnych/ Zawierają one informacje na temat: zasad naliczania oprocentowania, terminów wypłat odsetek, rodzaju zabezpieczenia i terminu wykupu listu przez bank.

2. Sprawdź wolumen obrotu (liczbę kupionych i sprzedanych listów w danym okresie) oraz różnicę między ofertami kupna i sprzedaży. To pozwoli Ci ocenić ryzyko płynności na rynku. Może się okazać, że zainteresowanie listami jest zbyt małe, wtedy lepiej się wstrzymać ze składaniem zlecenia kupna.

3. Sprawdź możliwe opłaty i taryfę opłat pośrednika.

Długoterminowe inwestowanie

Cena hipotecznych listów zastawnych na giełdzie może się zmienić np. w zależności od stóp procentowych i płynności listów na giełdzie. Można kupić list drożej i sprzedać za niższą cenę, co oznacza stratę. Dlatego przed podjęciem decyzji należy przeanalizować swoje potrzeby, sytuację na rynku i ryzyka: kredytowe, stóp procentowych i płynności. Zakup hipotecznych listów zastawnych na giełdzie wiąże się z reguły z długoterminowym inwestowaniem. Inwestorzy często trzymają listy w portfelu aż do terminu ich wykupu przez bank hipoteczny. Ci, którzy chcą sprzedać listy przed terminem zapadalności, mogą złożyć takie zlecenie właśnie na giełdowym rynku GPW Catalyst.

Na co zwrócić uwagę

Zanim zainwestujesz w hipoteczne listy zastawne na rynku Catalyst, sprawdź:

rating emitenta (ocenę wiarygodności finansowej) i warunki emisji ,

(ocenę wiarygodności finansowej) i , rodzaj zabezpieczenia . W przypadku PKO Banku Hipotecznego jest to portfel wierzytelności z tytułu kredytów na domy i mieszkania,

. W przypadku PKO Banku Hipotecznego jest to portfel wierzytelności z tytułu kredytów na domy i mieszkania, termin zapadalności (czas wykupu listów przez emitenta - bank),

(czas wykupu listów przez emitenta - bank), rodzaj oprocentowania

ryzyka i oceną różnych kategorii ryzyka związanych z emisją i inwestowaniem na rynku wtórnym.

Przed inwestycją należy zapoznaj się z:

prospektem emisyjnym (zawiera m.in. informacje o emitencie (banku), oferowanych papierach dłużnych i ryzykami),

ostatecznymi warunkami emisji,

bieżącą tabelą odsetkową dla tej emisji

Przejrzyj także raporty ratingowe i finansowe emitenta oraz czytaj komunikaty giełdowe.