KGHM rozbudowuje infrastrukturę wokół najgłębszego szybu górniczego w Polsce

Inwestycja stanowi nowy standard w budownictwie infrastruktury górniczej w Polsce i jest odpowiedzią na zmieniające się regulacje w zakresie ESG. Projekt zakłada m.in. zabudowę fotowoltaiki oraz wykorzystanie ciepła odpadowego, które powstaje w procesie kogeneracji w sąsiadującej z placem Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej do ogrzewania w okresie zimowym nowobudowanych obiektów. Inwestycja uwzględnia również nowoczesny system zarządzania odpadami oraz zabezpieczenia akustyczne terenu. Celem planowanych rozwiązań jest dostosowanie inwestycji do rygorystycznych norm środowiskowych.

Projekt ważny dla przyszłości KGHM

– Szyb GG-1 to jedna z kluczowych inwestycji dla przyszłości KGHM i realizacji planu eksploatacji złóż koncesyjnych w ZG Rudna i ZG Polkowice-Sieroszowice. Jako świadomy i odpowiedzialny inwestor, a także jeden z globalnych liderów górnictwa metali nieżelaznych, nie skupiamy się jednak tylko na kwestiach biznesowych. KGHM zwraca szczególną uwagę na ograniczenie wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Dlatego tak istotną wagę przykładamy do rozwiązań proekologicznych w obrębie infrastruktury nowego szybu. Takie podejście będzie korzystne także dla lokalnych społeczności– powiedział Andrzej Szydło, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Inwestycje w pobliżu Głogowa

Szyb w Kwielicach (to wieś położona 9 km od Głogowa) ma 1348 metrów – jest najgłębszym w Polsce wyrobiskiem górniczym. Planowana infrastruktura powierzchniowa umożliwi nie tylko bezpieczne zjazdy i wyjazdy załogi oraz transport materiałów, lecz także zapewni pełne zaplecze techniczne, socjalne i logistyczne dla przyszłych prac eksploatacyjnych. Pozwoli również zwiększyć strumień powietrza doprowadzanego do kopalni, co wpłynie na poprawę warunków pracy górników. W ramach inwestycji powstaną m.in. budynek nadszybia z kanałami wentylacyjnymi, budynek maszyn wyciągowej głównej oraz awaryjno-rewizyjnej, warsztaty, magazyny, pompownia, place materiałowe, wagi, wiaty, parkingi, instalacje energetyczne, wodne, kanalizacyjne, a także dwusegmentowy budynek administracyjno-socjalny o łącznej powierzchni 14 700 m².

– PeBeKa specjalizuje się w kompleksowych inwestycjach górniczych. We współpracy z Grupą KGHM realizujemy projekt, który dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz autorskich rozwiązań będzie stanowił wzór dla tego typu inwestycji w przyszłości – powiedział Jacek Kulicki, Prezes Zarządu PeBeKa S.A. – Powstanie kilkadziesiąt obiektów i sieci, które muszą ze sobą współpracować w momencie uruchomienia projektu. Naszym zadaniem jako głównego wykonawcy jest stworzenie zaplecza technicznego oraz socjalnego, które zapewni załodze KGHM bezpieczne i efektywne korzystanie z szybu GG-1 przez wiele dekad – dodał.

Łatwiejsze wydobycie miedzi i praca górników

W ramach realizowanych prac powstał już tymczasowy ekran akustyczny, wygrodzono teren pod budynek administracyjno-socjalny oraz rozpoczęto budowę rurociągu tłocznego fi250 przeznaczonego dla wód deszczowo-przemysłowych placu szybowego. W najbliższych miesiącach ruszą prace ziemne oraz rozbiórki tymczasowych obiektów wykorzystywanych podczas głębienia szybu.

– Do czasu likwidacji urządzeń wyciągowych z okresu głębienia szybu musimy zakończyć wszystkie prace związane z wyposażeniem rury szybowej dla okresu docelowego. Kolejnym krokiem będzie przebudowa wieży szybowej oraz zabudowa nowych maszyn wyciągowych – podsumował Jacek Kulicki.

Po zakończeniu prac budowlanych górnicy będą mogli korzystać z nowoczesnego zaplecza, które usprawni codzienną pracę, zwiększy komfort i bezpieczeństwo zjazdów, a jednocześnie skróci odległość od szybu do docelowych wyrobisk.