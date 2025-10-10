Cel porozumienia

Celem porozumienia jest rozwój współpracy Centrum Transformacji Energetycznej Wydziału Prawa i Administracji UW oraz lidera sprzedaży detalicznej gazu w obszarach transformacji energetycznej, innowacji i cyfryzacji. W jej ramach spółka i uczelnia mają dzielić się wiedzą i doświadczeniami oraz realizować wspólne projekty w zakresie efektywności energetycznej, regulacji i modeli biznesowych funkcjonujących na rynku ciepła oraz gazu.

Dodatkowo spółka z Grupy ORLEN ma wspierać Uniwersytet w prowadzeniu projektów edukacyjnych dotyczących zastosowania technologii cyfrowych w sektorze energii. Eksperci-praktycy spółki będą m.in. brali udział w zajęciach dydaktycznych, takich jak kurs „Transformacja energetyczna” i warsztatach Centrum Transformacji Energetycznej (CTE), działającego w strukturze WPiA UW. Partnerzy będą także podejmować wspólne działania środowiskowe i branżowe oraz dialog z administracją publiczną.

– Jako jeden z najważniejszych graczy w branży energetycznej, konsekwentnie i odpowiedzialnie dzielimy się wiedzą. W ten sposób wspieramy odbiorców gazu, czyli paliwa, pełniącego służebną rolę w procesie transformacji. To wprost wynika ze strategii ORLEN 2035, gdzie stawiamy klientów w centrum uwagi. Naszym celem jest nie tylko pomaganie im w poruszaniu się w tych wymagających warunkach, ale także aktywne kształtowanie otoczenia, w którym funkcjonują – m.in. poprzez rozwój multioferty i dostarczanie rozwiązań wspierających poszczególne branże w utrzymaniu konkurencyjności – mówi Beata Kurdelska, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny, Grupa ORLEN. – Synergia naszego doświadczenia z potencjałem naukowym Uniwersytetu pozwoli nam tworzyć realną wartość dla wszystkich uczestników rynku. Jestem przekonana, że projekty, które wspólnie będziemy realizować, przyczynią się do zwiększenia jego stabilności i bezpieczeństwa – dodaje.

– Współpraca z PGNiG Obrót Detaliczny, Grupa ORLEN, to inicjatywa, która pozwala wykorzystać potencjał dorobek naukowy w praktyce. Wydział, poprzez działalność Centrum Transformacji Energetycznej, angażuje się w projekty łączące analizy regulacyjne i rozwiązania organizacyjne służące poprawie efektywności transformacji energetycznej, czyli budujące korzyść dla wszystkich obywateli – mówi prof. dr hab. Sławomir Żółtek, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

– CTE prowadzi projekty na styku nauki i gospodarki. Współpraca z PGNiG Obrót Detaliczny, Grupa ORLEN, ma charakter ekspercki i wdrożeniowy – umożliwi wspólne działania na rzecz poprawy efektywności procesów transformacji energetycznej oraz będzie wspierać rozwój nowoczesnych narzędzi dla rynku energii – dodaje dr hab. Filip Elżanowski, kierownik Centrum Transformacji Energetycznej WPiA UW.

Porozumienie podpisane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz PGNiG OD, Grupa ORLEN, ma charakter ramowy i otwiera drogę do realizacji, również z innymi partnerami, konkretnych projektów w przyszłości.