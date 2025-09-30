PPA ((Power Purchase Agreement) obejmuje dostawę z farmy wiatrowej Wartkowo w rocznej wysokości ok. 65 000 MWh. Partnerstwo łączy doświadczenie przemysłowe KGHM z wiedzą i kompetencjami ENGIE w zakresie OZE, stwarzając ramy innowacyjnych rozwiązań energetycznych w przemyśle. Zawarta umowa umożliwia KGHM realizację konkretnych projektów w zakresie efektywności energetycznej oraz integracji OZE w procesach produkcyjnych. Kontrakt pozwala na precyzyjne planowanie operacyjne i redukuje ryzyko związane z wahaniami cen energii na rynku hurtowym. ENGIE, w ramach umowy, zapewnia kompleksowe wsparcie operacyjne i techniczne, dostarczając certyfikowaną energię odnawialną i optymalizując procesy przyłączeniowe oraz rozliczeniowe.

- KGHM jest jednym z największych konsumentów energii elektrycznej w Polsce, a dywersyfikacja źródeł pozyskania energii z wykorzystaniem energii odnawialnej jest kluczowym elementem naszej strategii. Posiadamy wieloletnie kompetencje w obszarze zarządzania ryzykiem cen metali, gdzie wykorzystujemy szeroki wachlarz instrumentów zarówno opartych o transakcje fizyczne, jak i finansowe. Nasze doświadczenia zaczęliśmy wykorzystywać w celu zapewnienia dostaw energii optymalnych kosztowo oraz dopasowanych do naszego profilu zużycia. Mam nadzieję, że nasza transakcja przyczyni się do tworzenia standardów i rozwoju rynku, w którym spotykają się oczekiwania i potrzeby dostawców jak i konsumentów energii – podkreślił Piotr Krzyżewski, Wiceprezes ds. Finansowych w KGHM Polska Miedź S.A.

Rośnie liczba przedsiębiorstw, które decydują się na PPA jako narzędzie integracji OZE z działalnością operacyjną, a kontrakt KGHM - ENGIE jest doskonałym przykładem, jak tego typu partnerstwa mogą podnosić efektywność energetyczną i wspierać innowacje w sektorze przemysłowym.

Podpisanie PPA wpisuje się w szeroką strategię transformacji energetycznej w Polsce. Integracja energii odnawialnej w procesach przemysłowych KGHM przyczynia się do modernizacji infrastruktury, zwiększenia elastyczności systemu energetycznego i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Umowa demonstruje, że strategiczne partnerstwa mogą wspierać rozwój zrównoważonego przemysłu, promować innowacje technologiczne i jednocześnie realizować europejskie i globalne cele klimatyczne. Umowa PPA pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i ENGIE Zielona Energia stanowi kolejny krok w kierunku budowy zrównoważonego rynku energii w Polsce, w którym przedsiębiorstwa aktywnie uczestniczą w transformacji energetycznej i redukcji emisji CO₂, spełniając równocześnie oczekiwania swoich klientów i akcjonariuszy.

Gwarancje pochodzenia z kontraktu PPA zostaną wykorzystane do zazielenienia ekwiwalentu energii zużywanej przez Hutę Miedzi Legnica. To nie pierwsze i nie ostatnie tego typu rozwiązanie stosowane przez KGHM.W 2024 roku Huta Miedzi Cedynia była w całości zasilana energią elektryczną wytworzoną w odnawialnych źródłach energii (OZE) należących do Miedziowej Spółki. Wszystkie trzy huty KGHM (HM Cedynia, HM Głogów, HM Legnica) już dziś spełniają najwyższe globalne standardy, czego dowodem jest certyfikat Copper Mark. Otrzymuje go tylko ta huta, która spełni 32 warunki zrównoważonego rozwoju.

Dlatego dla miedziowego koncernu podstawowym celem w zakresie zarządzania energią jest prowadzenie racjonalnej gospodarki energetycznej przy zapewnieniu najwyższej jakości oferowanych produktów i usług, bezpiecznych warunków pracy oraz wysokich standardów ochrony środowiska oraz klimatu, dbając o bezpieczeństwo energetyczne zasilania obiektów i instalacji.