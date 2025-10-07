Firma Femi Stories produkująca odzież dla kobiet została założona w 2005 r. Od tamtej pory dała się poznać na rynku jako producent sportowych kolekcji ubrań dla kobiet. Portal dlahandlu.pl informuje, że firmę można zakupić za 400 tys. zł netto wraz z jej profilami w mediach społecznościowych.

Femi Stories, firmę można kupić za niecałe 0,5 mln zł

Na sprzedaż trafiły aktywa związane z marką Femi Stories, w tym zarówno znaki słowne i graficzne, jak i powiązane z nią zarejestrowane nazwy, takie jak Hel of a Girl, Hel of a Man, Hel of a Dream czy Femi Pleasure. Oferta obejmuje również rozbudowane profile w mediach społecznościowych — stronę na Facebooku z ponad 125 tysiącami obserwujących, grupę liczącą 11,7 tysiąca członków oraz konto na Instagramie śledzone przez ponad 80 tysięcy użytkowników. Sprzedaż dotyczy ponadto zestawu domen internetowych z rozszerzeniami .pl, .com, .it i .info, stanowiących integralną część cyfrowego zaplecza marki.

Do licytacji markę Femi Stories zgłosił obecny właściciel, spółka Tonda. Oferty kupna można składać do 20 października 2025 r. Należy przy tym pamiętać, że cena 400 tys. zł netto jest ceną minimalną, bardzo więc możliwe, że licytacje wygra podmiot lub osoba, która zaoferuje więcej pieniędzy.

Femi Stories doczekało się sporej grupy fanek

Jak widać po liczbie użytkowników obserwujących markę Femi Stories w mediach społecznościowych, jest to dość spora grupa użytkowników. Cena 400 tys. zł netto wydaje się być więc dość niska, biorąc pod uwagę, że oprócz znaków towarowych nowy właściciel przejmie również portale na mediach społecznościowych firmy.

Właściciel marki czeka na oferty do 20 października 2025 roku. Dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym lub za pośrednictwem ePUAP, bądź wysłać listem priorytetowym na adres spółki.