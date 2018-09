"Polskie firmy należą do najbardziej umiędzynarodowionych na świecie, ale potrzebujemy jeszcze większej dynamiki wzrostu inwestycji zagranicznych w Polsce” – oświadczył Senger. Porównał sytuację polskiej gospodarki z Niemcami, gdzie średnioroczny portfel inwestycji zagranicznych to ok. 60-70 mld euro. „Rozwijając się tak dynamicznie, również dojdziemy do tego momentu" – ocenił.

Wiceszef PAIiH podkreślił, że polska gospodarka potrzebuje też umiędzynarodowienia kapitałowego w odniesieniu do firm prywatnych. "Potrzebna jest ekspansja nie tylko w zakresie sprzedaży na rynki zagraniczne, ale również w zakresie podejmowania joint venture na rynkach zagranicznych i na rynku polskim. Chodzi o to, aby polskie przedsiębiorstwa stawały się coraz bardziej umiędzynarodowione kapitałowo" – powiedział Senger.