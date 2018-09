Po raz 28. mała górska miejscowość Krynica-Zdrój stanie się na początku września areną najważniejszych polityczno-biznesowych wydarzeń. Na trzydniowe Forum Ekonomiczne zjadą szefowie rządów, ministrowie, prezesi największych państwowych i prywatnych spółek, naukowcy i eksperci. Tegoroczna edycja Forum odbędzie się w przededniu wyborów samorządowych, więc można liczyć na mocną reprezentację nie tylko polityków rządzącej partii, ale również opozycji.

Premier Mateusz Morawiecki, który w Krynicy bywał przez lata jako prezes BZ WBK, a później wicepremier, minister finansów i rozwoju, tym razem przybędzie na czele licznej grupy ministrów, wiceministrów i wysokiej rangi urzędników. Sam weźmie udział w sesji plenarnej „Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów?”. To samo pytanie jest hasłem całego tegorocznego Forum.

Obok niego pojawią się ministrowie odpowiadający za politykę gospodarczą. Szefowa resortu finansów Teresa Czerwińska będzie tłumaczyła przedstawicielom biznesu sens projektowanych właśnie zmian w podatkach dochodowych, które mają pomóc skuteczniej walczyć z agresywnymi optymalizacjami, oraz zmiany w ordynacji podatkowej. Na Forum będzie też prawa ręka szefa rządu w sprawach gospodarczych Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Razem z Teresą Czerwińską będzie miał okazję do promowania swojego przyjętego właśnie przez rząd projektu powołującego do życia nową formę oszczędzania na emeryturę, czyli pracownicze plany kapitałowe. Korzystając z obecności przedstawicieli biznesu, minister i szef PFR będą chcieli przygotować grunt do wprowadzenia tych rozwiązań i przekonać przedsiębiorców, że warto je wdrażać i namawiać do udziału w nich pracowników. Instytucja, którą kieruje Paweł Borys, planuje wiele wydarzeń dotyczących nie tylko PPK, ale także oferty, jaką fundusz ma dla samorządów.

Swój udział w Forum potwierdzili m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister edukacji narodowej Anna Zalewska czy szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Jacek Czaputowicz, który kieruje polską dyplomacją, weźmie udział między innymi w panelu „Ciche połoniny – jak zapewnić bezpieczeństwo polityczne w Europie Karpat?” Zaproszeni zostali do niego również liczni goście z regionu Europy Środkowo-Wschodniej: Péter Szijjártó, minister spraw zagranicznych i handlu Węgier, Edgars Rinkēvičs, szef dyplomacji Łotwy, Zsolt Németh, przewodniczący komisji ds. zagranicznych węgierskiego Zgromadzenia Narodowego, oraz Martin Fedor, przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Przyjaźni i były minister obrony Słowacji.

Z kolei minister zdrowia Łukasz Szumowski będzie gościem imprezy towarzyszącej – IX Forum Ochrony Zdrowia, gdzie pojawi się zresztą więcej przedstawicieli rządu.

Ponieważ Forum inauguruje faktycznie sezon polityczny, będzie w nim uczestniczyć także duża reprezentacja polityków opozycji. Będą szefowie m.in. Platformy Obywatelskiej – Grzegorz Schetyna, Nowoczesnej – Katarzyna Lubanuer, i PSL – Władysław Kosiniak-Kamysz czy Włodzimierz Czarzasty z SLD. Partyjni liderzy będą mogli zaprezentować swoją wizję zmian w ramach cyklu paneli „Rozmowy o Polsce i świecie”. Będą też inni politycy – z PO m.in. szef klubu PO Sławomir Neumann czy ekspert ekonomiczny tej partii Andrzej Rzońca. PO ma promować swój program samorządowy, ale także będzie odnosić się do bieżących kwestii ekonomicznych, np. projektu ustawy o PPK. Nowoczesną będą reprezentować także Kamila Gasiuk-Pihowicz czy Marek Sowa. Pod hasłem „Nowoczesny GPS” mają pokazać ofertę swojego ugrupowania dotyczącą gospodarki, samorządu i praworządności.

Forum Ekonomiczne od lat jest platformą spotkań nie tylko polskich polityków i przedstawicieli biznesu. Do Krynicy z roku na rok przybywa coraz więcej przedstawicieli administracji innych krajów. W tegorocznej edycji swój udział licznie potwierdzili Litwini z premierem tego kraju Sauliusem Skvernelisem na czele. Obok niego pojawią się: Rokas Maciulis, szef litewskiego resortu komunikacji, minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas, minister ochrony środowiska Kęstutis Navickas. Z gości na najwyższym międzynarodowym szczeblu będą również wicepremier rządu Rumunii Ana Birchall czy szef łotewskiej dyplomacji Edgars Rinkēvičs.