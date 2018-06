GDSN (Global Data Synchronization Network) to sieć certyfikowanych katalogów pozwalająca na szybką i precyzyjną wymianę danych produktowych u wszystkich uczestników łańcucha dostaw – od producentów i dostawców, przez magazyny, transport, logistykę, aż po sklepy offline i online. GDSN opiera się standardach GS1, zapewniając bezpieczną i ciągłą synchronizację danych podstawowych w czasie rzeczywistym. Zastąpienie tradycyjnych kart produktowych wymianą GDSN przynosi szereg udokumentowanych korzyści, w tym pozwala na redukcję błędów w zamówieniach oraz wyeliminowanie braków na półkach poprzez lepsze zarządzanie zapasami. GDSN usprawnia również aktualizację baz danych podstawowych, a także przyspiesza wprowadzanie nowych produktów na rynek czy organizację promocji, co wpływa na zwiększenie sprzedaży.

- Carrefour jako pierwsza sieć na polskim rynku wprowadził system globalnej wymiany i synchronizacji danych do współpracy z dostawcami. GDSN to cyfrowa rewolucja dla całej branży handlowej, która nie tylko pomaga usprawnić codzienną współpracę w ramach całego łańcucha dostaw, ale przynosi również wymierne efekty finansowe i biznesowe. To kolejny krok milowy w cyfryzacji wymiany danych na polskim rynku

– mówi Katarzyna Orlińska, Dyrektor ds. digitalizacji Carrefour Polska.

- Dziś, gdy kluczowym wyzwaniem w handlu jest omnichannel, czyli spójne zarządzanie kanałami offline i online, posiadanie wiarygodnych danych produktowych ma kluczowe znaczenie. Mamy świadomość, jak istotnym elementem są sprawne mechanizmy ich udostępniania oraz gwarancja ich wysokiej jakości. Aktywnie wspieramy polskich producentów w usprawnianiu własnych procesów zarządzania danymi, jak i we włączeniu się w system GDSN. Nasze międzynarodowe doświadczenia oraz pilotażowy projekt

z Carrefour pokazują, że GDSN, wpływając na poprawę danych produktowych, usprawnia zarządzanie zapasami oraz obniża współczynnik utraconej w zapasach na półkach sprzedaży

– komentuje Elżbieta Hałas, CEO GS1 Polska z GS1 Polska.

Carrefour jest pierwszą siecią w Polsce, która wdraża GDSN. Implementację poprzedziły prace przygotowawcze, które doprowadziły do uzgodnienia w branży FMCG polskiego modelu danych podstawowych, który jest kompatybilny z modelami europejskimi oraz jest zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Firmy w Polsce wybrały jeden z trzech certyfikowanych katalogów GDSN oferowanych przez Brandbank AC Nielsen, FSENet oraz Comarch. Wśród pierwszych dostawców korzystających z nowego sposobu wymiany danych produktowych są Fritolay (Pepsico), Colgate/Palmolive, VitaProdukt, Zakłady Tłuszczowe Kruszwica oraz Atlanta.

