„DIMAQ jako jednolity standard kompetencji służy marketerom i agencjom, pracodawcom i profesjonalistom branży, którzy chcą weryfikować wiedzę w obszarze digital marketingu. To jednocześnie program certyfikacji, który obejmuje doskonalenie wiedzy i umiejętności, do czego cały czas staramy się zachęcać. Organizowany pierwszy raz DIMAQ Day ma służyć nie tylko podnoszeniu kwalifikacji przez profesjonalistów, ale też inspirować i zapraszać do poznawania obszarów digitalowych przez osoby, dla których to dziedzina jeszcze mało znana – komentuje Ewa Opach, dyrektor ds. edukacji i certyfikacji IAB Polska.

Program DIMAQ Day jest zbudowany wokół tematyki kompetencji współczesnego digital marketera, czym nawiązuje do samej certyfikacji DIMAQ. Znalazło się w nim kilkanaście narzędziowych warsztatów, których uczestnicy poznają konkretne i gotowe do zastosowania rozwiązania z 12 obszarów digital marketingu. Program jest ułożony w trzech ścieżkach tematycznych: komunikacja, efektywność, inspiracje i wyzwania.

• Komunikacja: tu będą prezentowane rozwiązania w zakresie strategii, content marketingu, storytellingu i social media

• Efektywność: w tym obszarze będą omawiane tematy takie, jak programmatic, e-commerce, e-mail marketing i wideo

• Inspiracje/wyzwania: w tym bloku znajdą się to zagadnienia dotyczące RODO i najnowszych trendów w komunikacji digitalowej

W gronie prelegentów znajdą się profesjonaliści branży, niezależni konsultanci, przedstawiciele takich firm i agencji, jak: PrezArt, Edipresse Group, PHD Media Direction, ABI Media, Sprzedajemy.pl, Httpool Polska, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Adform, VML.

Wydarzenie służy prezentacji trendów i ciekawych rozwiązań z zakresu komunikacji digitalowej. Jest też miejscem spotkania posiadaczy certyfikatu DIMAQ, których w Polsce jest już blisko 900 - dla nich wydarzenie jest bezpłatne i daje 10-25 punktów recertyfikacyjnych. W DIMAQ Day mogą wziąć także udział osoby, które nie mają certyfikatu, ale są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji w obszarze digital, profesjonaliści branży szukający nowych rozwiązań i inspiracji.

Spotkanie odbędzie się podczas pierwszego dnia Forum IAB, najważniejszego wydarzenia branży marketingowej (6-7 czerwca, Multikino Złote Tarasy w Warszawie, więcej: https://forumiab.pl).

Partnerem DIMAQ Day jest PHD Media Direction. Partnerzy Medialni to: Gazeta.pl; Marketer+, Magazyn Online Marketing, Marketing przy kawie, My Company Polska, naTemat, Fundacja internetPR.pl.

Więcej informacji na temat DIMAQ Day: https://day.dimaq.pl/

********

O DIMAQ

Program certyfikacji kompetencji digital marketingowych DIMAQ został opracowany przez ekspertów IAB Polska, a następnie wdrożony pod koniec 2015 r. w Polsce, a potem w kilku krajach europejskich (Bośnia i Hercegowina, Cypr, Czarnogóra, Grecja, Serbia, Słowenia). Egzamin weryfikuje wiedzę z zakresu marketingu cyfrowego na poziomie ogólnym i obejmuje zagadnienia z 12 obszarów, to m.in. strategia i planowanie, display advertising, social media i content marketing, mobile marketing, prawo w internecie, e-commerce, programmatic, analityka. Certyfikat - zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji - otrzymało już do tej pory w Polsce ponad 1000 osób. Jego ważność jest ograniczona czasowo ze względu na dynamicznie rozwijającą się branżę marketingu cyfrowego. Po dwóch latach należy ponownie przystąpić do egzaminu bądź przedłużyć ważność certyfikatu poprzez uczestnictwo w programie recertyfikacji. https://dimaq.pl/

O IAB Polska

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska jest organizacją zrzeszającą 230 najważniejszych firm polskiego rynku internetowego, w tym największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne, firmy technologiczne oraz reklamodawców. Jego głównym celem jest szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie wykorzystania internetu jako skutecznego narzędzia prowadzenia biznesu i komunikacji marketingowej. Propaguje skuteczne rozwiązania e-marketingowe i reklamowe, oraz tworzy, prezentuje i wdraża branżowe standardy jakościowe. Przygotowuje raporty, badania rynku online i poradniki, m.in. Raport Strategiczny czy AdEx, którego wyniki są bazą analiz wydatków reklamowych. Jest organizatorem konferencji (Forum IAB, IAB HowTo), konkursów (MIXX Awards), warsztatów i szkoleń (Akademia DIMAQ, IAB Internet Week). Jednym z flagowych projektów IAB Polska jest DIMAQ – standard kompetencji oraz program certyfikujący wiedzę z dziedziny e-marketingu.

IAB Polska działa od 2000 roku, jest częścią światowych struktur IAB, członkiem IAB Europe oraz IAB Tech Lab, a także Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, Krajowej Izby Gospodarczej i Business Center Club. www.iab.org.pl

Kontakt

Dorota Zawadzka

Dyrektor ds. komunikacji i PR

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

T: +48 572 942 388

e-mail: d.zawadzka@iab.org.pl