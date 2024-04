Ostatnia niedziela kwietnia jest niedzielą handlową. Sklepy i galerie handlowe będą otwarte dla klientów. To już trzecia niedziela handlowa w tym roku. Ile będzie jeszcze niedziel handlowych w 2024 r. i kiedy one przypadają?

Czy w niedzielę, 28 kwietnia 2024 r. sklepy i galerie handlowe będą otwarte?

Przed długim majowym weekendem mamy więc szanse na solidne niedzielne zakupy. Ostatnia niedziela kwietnia to bowiem ustawowo niedziela handlowa. Wynika to z treściart. 7 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, ustawowe ograniczenia nie obowiązują m.in. "ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu". Niedziela, 28 kwietnia 2024 r. jest zatem wymieniona w powyższym art. i zakaz handlu nie będzie w nią obowiązywał. W najbliższą niedzielę sklepy i galerie handlowe pozostaną w związku z tym otwarte. Będzie to trzecia niedziela handlowa w 2024 r.

Niedziele handlowe 2024 – siedem dodatkowych dni na zakupy

W roku 2024 handel będzie dozwolony w siedem niedziel. Obowiązujące przepisy wskazują bowiem, że niedzielny zakaz handlu nie będzie obowiązywał w:

kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

W jakich terminach przypadają niedziele handlowe w 2024 r.?

W 2024 r. niedziele handlowe przypadają w następujących terminach:

28 stycznia,

24 marca,

28 kwietnia,

30 czerwca,

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia.

Niedziele handlowe 2024 – kiedy będzie kolejna niedziela handlowa?

Do końca roku czekają nas, poza najbliższą, jeszcze cztery handlowe niedziele. Jednak na kolejną niedzielę handlową przyjdzie nam trochę poczekać, ponieważ w maju wszystkie niedziele będą objęte zakazem handlu. Najbliższa, po kwietniowej, handlowa niedziela będzie dopiero pod koniec czerwca, a dokładnie 30 czerwca. Następna po niej niedziela handlowa będzie tuż przed rokiem szkolnym, czyli 25 sierpnia 2024 r., oczywiście przy założeniu, że do tego czasu przepisy o ograniczeniach handlu nie zostaną zmienione.