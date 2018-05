Inflacja w Polsce ma spaść w 2018 roku do 1,3 proc., a następnie wzrosnąć na fali rosnących płac (2,5 proc. w 2019 roku). W 2017 roku inflacja wyniosła 1,6 proc.źródło: ShutterStock

Ekonomiści Komisji Europejskiej w wiosennej prognozie podwyższyli prognozę dynamiki PKB Polski w 2018 r. do 4,3 proc. z 3,8 proc. wcześniej, a w 2019 r. do 3,7 proc. z 3,4 proc. prognozowanych w listopadzie 2017 roku. Ich zdaniem, inflacja w 2018 r. wyniesie 1,3 proc., a w 2019 roku wzrośnie do 2,5 proc.