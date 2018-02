Nie ma chętnych do ściągania opłat za foliówki. Kary można skarżyć w sądzie

Obowiązujące od początku roku przepisy o opłacie recyklingowej są pełne luk. O ile ustawodawca wyznaczył organ, który ma sprawdzać, czy przedsiębiorcy na bieżąco ją pobierają, to nie wiadomo, kto miałby weryfikować, czy we właściwej wysokości oraz czy w ogóle została wpłacona do budżetu. Na dodatek niektóre kary będzie można skarżyć w sądzie.