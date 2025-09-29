Trójmorze otwiera nowe szanse przed Polską i regionem
Inicjatywa Trójmorza to format międzynarodowy, mający na celu poprawę połączeń między północnymi i południowymi regionami wschodniej części Unii Europejskiej.
Globalne zainteresowanie Trójmorzem
Forum w Warszawie zgromadziło ekspertów nie tylko z naszej części Europy, ale również ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Bliskiego Wschodu czy Afryki. Wypracowano ponad 150 rekomendacji, wśród nich powołanie Banku Rozwoju Trójmorza. Chodzi o to by, by budowa infrastruktury liniowej, związanej z transportem, usługami cyfrowymi czy energetyką, dotyczyła w większym zakresie osi Północ-Południe (od Estonii po Grecję), a nie tylko Wschód-Zachód.
Przykładem inwestycji wpisującej się w ideę Trójmorza jest Via Carpatia, czyli droga ekspresowa, która przetnie Polskę z północy na południe w województwach podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim, łącząc państwa bałtyckie ze Słowacją i dalej z Bałkanami.