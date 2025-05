AI w firmie? Tak, ale z głową – rozmowa z Krzysztofem Gerlachem z mBanku

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w studio Dziennika Gazety Prawnej mówił o wyzwaniach, szansach i zagrożeniach związanych z AI w polskich firmach.

Świadoma decyzja – klucz do sukcesu

Gerlach podkreśla, że wiele firm deklaruje prace nad wdrażaniem AI, ale tylko część rzeczywiście coś robi. – Dziewięciu na dziesięciu prezesów mówi, że działa w tym obszarze. Ilu z nich naprawdę działa? Trudno powiedzieć – zaznacza. Dla niego najważniejsze jest, by firmy podejmowały świadome decyzje. Jeśli AI nie jest jeszcze potrzebne, to w porządku – pod warunkiem, że to wynik przemyślenia, a nie ignorowania tematu.

Wyzwania – technologia, finanse i mentalność Jakie są największe przeszkody? Gerlach wskazuje na trzy główne grupy:

• technologiczne – część firm ma zaległości infrastrukturalne,

• finansowe – wdrożenia bywają kosztowne,

• mentalne – zarządy nie zawsze rozumieją, po co właściwie mają inwestować w AI.

Podkreśla, że najlepszym podejściem jest nie szukanie oszczędności na siłę, ale budowanie przewagi konkurencyjnej. AI ma nie tylko robić taniej, ale lepiej.

Oddolnie i kompleksowo

Wdrożenie AI to nie tylko zadanie dla zarządu. – Management ma swoje przyzwyczajenia i lęki, ale dobre pomysły mogą przyjść także z dołu – mówi Gerlach. Dlatego zaleca podejście kompleksowe: dialog między IT, HR, sprzedażą i innymi działami. Kluczowe pytania brzmią: „Po co nam to?”, „Co chcemy osiągnąć?” i „Jak to najlepiej zrobić?”.

Hype kontra rzeczywistość

AI to temat nośny. Jest moda, jest hype – ale to może prowadzić do iluzji wiedzy. – Dzisiaj każdy jest ekspertem od AI. Problem w tym, że za miesiąc już nie musi nim być – ostrzega Gerlach. Tempo zmian w tej technologii jest ogromne, dlatego warto opierać się na rzetelnej wiedzy i specjalistach, którzy faktycznie rozumieją, co robią.

Ryzyka i bezpieczeństwo

AI to nie tylko szanse – to też ryzyka, zwłaszcza w kontekście danych i cyberbezpieczeństwa. W sektorze finansowym świadomość tego tematu jest wysoka, ale w wielu firmach brakuje ostrożności. – Nie możemy brać wszystkiego w ciemno tylko dlatego, że brzmi nowocześnie – mówi Gerlach.

I przestrzega przed „wychylaniem się za bardzo”, jeśli nie mamy pełnej kontroli nad danymi.

AI – tak, ale tylko tam, gdzie to ma sens Podsumowując, Krzysztof Gerlach radzi firmom, by traktowały AI jak każdą inną zmianę – z analizą kosztów, celów i ryzyk. – AI tak, ale świadomie i rozsądnie. Tam, gdzie naprawdę jest potrzeba, a nie tylko dlatego, że to modne – kończy.