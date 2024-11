Firmy wciąż zbyt często starają się wyciskać jak najwięcej z pracowników, obarczając ich czynnościami powtarzalnymi, które z powodzeniem można zastąpić algorytmami. Cyfryzacja pozwoliłaby lepiej wykorzystywać kapitał ludzki. Cała Europa powinna współpracować przy zmianie sposobu myślenia w tym kierunku – mówi dr Dominika Bosek-Rak z SGH w studiu DGP na OEES 2024 w Krakowie.

Cyfryzacja a zrównoważony rozwój

- Cyfryzacja przedsiębiorstw jest kołem zamachowym zrównoważonego rozwoju współczesnej gospodarki, daje pracownikom przestrzeń do innowacyjności i umożliwia przez to wzrost konkurencyjności, także na rynkach międzynarodowych – podkreśla nasza rozmówczyni, adiunkt w Kolegium Zarządzania i Finansów (Katedra Teorii Zarządzania)Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i zarazem kierownik studiów podyplomowych Transformacja Cyfrowa SGH. Kilka miesięcy temu wraz z innymi naukowcami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie opracowała Indeks Cyfryzacji Przedsiębiorstw (ICP). W ramach tego projektu przebadano 204 spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w trzech okresach: przed pandemią COVID-19 (lata 2018-19), w jej trakcie (lata 2020-21) oraz po pandemii (lata 2022-23). Analizie poddane zostały zarówno największe firmy giełdowe (WIG20), jak i firmy średniej wielkości (WIG40 i WIG80) oraz małe.

- Wyniki naszych badań pokazały, że poziom digitalizacji przedsiębiorstw systematycznie i zauważalnie rósł w kolejnych latach, a przełomowym momentem była pandemia COVID-19. Skokowo zwiększyło się wtedy zainteresowanie firm rozwiązaniami cyfrowymi w różnych obszarach i te rozwiązania z nami zostały – podkreśla dr Dominika Bosek-Rak.

Indeks Cyfryzacji Przedsiębiorstw - raport SGH

Z badań naukowców SGH wynika, że polskie firmy prezentują ostrożne podejście do nowości w zakresie cyfryzacji i podejmują decyzje w tym zakresie analizując uprzednio potencjalne korzyści. Najbardziej zaawansowanym sektorem w obszarze cyfryzacji okazała się być (co nie dziwi) branża IT, a najmniej - przemysł spożywczy (który jednakowoż w ostatnim czasie nadgania zaległości). „Największą dynamikę wzrostu poziomu cyfryzacji odnotowaliśmy w branży mediowej i rozrywkowej” – napisali w podsumowaniu raportu jego autorzy.

- Prowadzimy dużo badań na temat tego, jak wygląda poziom transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw. Staramy się monitorować na bieżąco, jak polskie firmy radzą sobie z wdrażaniem cyfrowych zmian, ponieważ w dzisiejszym świecie właśnie poziom i sposób cyfryzacji daje przewagę konkurencyjną. Cykliczne publikujemy wyniki badań nie tylko po to, by opisać aktualny stan, ale też zmotywować przedsiębiorstwa do działania. Wszyscy powinni sobie zdać sprawę z tego, że jeśli w porę nie nauczą się wykorzystywać narzędzi wspierających efektywność, usprawniających funkcjonowanie organizacji i odciążających ludzi od powtarzalnych czynności, by dać im przestrzeń do kreowania nowych projektów, do innowacji – zostaną w tyle, bo ich konkurencja na pewno to zrobi, albo już zrobiła – zwraca uwagę Dr Dominika Bosek-Rak.

W jej opinii zmiana mentalności, nastawienia do biznesu, jest kluczem do niezbędnego dziś Polsce – na poziomie kraju i poszczególnych firm oraz instytucji – zmiany modelu gospodarczego motywowanej wyczerpywaniem się dotychczasowych paliw rozwoju.