Samo postawienie celu redukcji emisji nie oznacza transformacji, potrzebne są odpowiednie regulacje – podkreśla Marcin Laskowski, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Ponad połowa gospodarstw domowych w Polsce ogrzewana jest z centralnego systemu ciepłownictwa.

- To ewenement na skalę europejską, bo tylko w Danii i na Litwie jest podobnie – zaznacza wiceprezes PGE.

Dlatego, jego zdaniem, w obecnej kadencji unijnych władz Polska powinna zrobić wszystko, żeby przebić się z naszymi potrzebami dotyczącymi wymaganej transformacji.

- Hiszpania czy Portugalia nie borykają się z takimi problemami, transformacja ciepłownictwa to może być problem w ogóle im nieznany, a nas dotyczy bezpośrednio. Samo postawienie celu redukcji emisji nie załatwia transformacji. Do tego potrzebny jest pakiet regulacji, który umożliwi budowę i rozwój zeroemisyjnych czy niskoemisyjnych źródeł ciepłownictwa i dostarczanie ciepła po akceptowalnych dla odbiorców kosztach – wskazuje Marcin Laskowski.

Drugi warunek sukcesu to technologia i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.