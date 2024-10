Domy cyrkularne są rozwinięciem domów energooszczędnych – wskazuje Marek Beśka, prezes Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe.

Wcześniej na pierwszym planie była termika budynku, zapotrzebowanie na energię, koszty ogrzewania. Troska o klimat sprawiła, że dziś zwraca się uwagę na cały cykl życia, od wytworzenia i przetworzenia materiałów potrzebnych do postawienia budynku, poprzez budowę, eksploatację aż po recykling. Drewno ma tutaj zdecydowaną przewagę nad innymi materiałami.

- Takie obiekty również zużywają mniej energii, do tego musza być trwałe, bo każda naprawa generuje ślad węglowy, a chodzi o to, by było ekologicznie – podkreśla i dodaje, że nie zgadza się z opinią, iż tego rodzaju budownictwo jest droższe. Wskazuje natomiast, że świadomość na temat budownictwa cyrkularnego wciąż jest bardzo mała, dlatego konieczna jest edukacja.