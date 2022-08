Budżet 2023: Monstrualne wyzwania i presja wyborcza

Wyzwania budżetowe, które szykują się na 2023 r. będą monstrualne

Osiecki dodaje, że do tego dochodzą też konsekwencje wojny: wzrost wydatków zbrojeniowych oraz bardzo wysokie ceny surowców, co nasila oczekiwania by państwo zareagowało.

- Do tego mamy inflację, której nie widzieliśmy od wielu lat, a która zdaniem rządu w 2023 r. wyniesie 9 proc. To wszystko wymaga działań, a na to są potrzebne pieniądze – podkreśla Osiecki.

Rząd zakłada, że waloryzacja emerytur w 2023 r. wyniesie ponad 13 proc., a podwyżki urzędników i nauczycieli przekroczą 8 proc. – To może oznaczać, że realnie płace urzędników i nauczycieli spadną – zaznacza Osiecki.