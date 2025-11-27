Cele biznesowe powinny iść w parze z wartościami

Czy wartości firmy powinny być takie same, czy należy je dostrajać lokalnie? Między innymi o tym mówiła przedstawicielka Shell w studiu Dziennika Gazety Prawnej podczas.

– Firmy powinny reprezentować konkretne wartości, które przyciągają talenty, pozwalają kształtować środowisko, w którym funkcjonuje, ale też generować zysk. Absolutnie wartości firmy powinny być takie same na każdym poziomie jej działalności – podkreśliła ekspertka.

Ważne jest przy tym, aby wartości miały swoje przełożenie na polityki firmy. Dzięki temu są reprezentowane na każdym rynku.

– Shell działa na ponad 70 rynkach, są to kraje zarówno świetnie rozwinięte, jak i rozwijające się. Żeby zapewnić spójność firmy, wartości absolutnie muszą być takie same i powinny się przejawiać się na każdym poziomie działalności – zaznaczyła.

Shell od 20 lat w Krakowie

Katarzyna Cyran dodała, że w przyszłym roku Shell będzie świętować dwudziestolecie obecności w Krakowie.

– Krakowskie biuro jest jedną z trzech kluczowych lokalizacji Shell w całej Europie; po Londynie i Hadze jest absolutnie kluczowym miejscem dla tak dużego biznesu – powiedziała. – Warto też mówić nie tylko o tym, co my dostajemy od lokalnej społeczności, ale też, co my możemy jej dać. Chcemy być postrzegani jako dobry sąsiad, z obecności którego społeczność może czerpać różnego rodzaju zyski – mówiła Katarzyna Cyran.

Shell Business Operations Kraków to zaawansowane centrum biznesowe, wspierające operacje w zakresie finansów, logistyki i obsługi klienta. W krakowskim oddziale Shell zatrudnionych jest około 5 tysięcy osób.