Rektor Politechniki Wrocławskiej przyznaje, że wydarzenia tego rodzaju jak Narodowe Forum Nauka dla Biznesu odgrywają istotną rolę w zbliżaniu świata badaczy z gospodarką. Prof. Wójs zwrócił też uwagę, że w Polsce istnieją już solidne fundamenty rozwoju nauki: duży potencjał młodych ludzi, kultura intelektualna i ugruntowane instytucje akademickie. Jak mówił, wszystko to, czego nie da się kupić, już mamy - a dalszy rozwój zależy głównie od konsekwentnych działań państwa i uczelni. Przypominał także, że przykłady takich krajów jak Korea Południowa, Tajwan czy Finlandia pokazują, iż dobrze zaplanowane reformy mogą przynosić widoczne efekty w perspektywie zaledwie kilku dekad.

Rektor z optymizmem ocenił też współpracę międzynarodową, zwłaszcza w ramach Unii Europejskiej. Jego zdaniem uczelnie techniczne w Polsce znacząco zmieniły się po wejściu do UE - otworzyły się na świat, zaczęły prowadzić badania o zasięgu globalnym oraz intensywnie korzystać z wymiany naukowej. Jak podkreślał, nauka funkcjonuje w dużej mierze poza napięciami narodowymi, które pojawiają się w innych dziedzinach polityki.

Kluczowym tematem w rozmowie z DGP były badania podstawowe, coraz częściej określane jako fundamentalne. Arkadiusz Wójs przypominał, że choć ich efekty są często odległe od rynkowych wdrożeń, to właśnie one stanowią początek największych przełomów technologicznych. Podkreślał, że przełomowe odkrycia - jak promieniotwórczość czy nadprzewodnictwo - powstawały bez presji natychmiastowej użyteczności i dzięki temu mogły zrewolucjonizować świat z opóźnieniem, ale w sposób trwały. Naukowcy zajmujący się podstawami powinni więc, jak mówił, pozostawać odporni na presję rozwiązywania problemów bieżącego roku.

Rektor wskazał również trzy obszary badań, które w jego ocenie będą kluczowe dla najbliższych dekad: technologie informacyjne (w tym sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo), szeroko rozumiane bionauki oraz humanizacja technologii. Ten ostatni kierunek - stosunkowo nowy 0 ma rosnące znaczenie, ponieważ nowe technologie w coraz większym stopniu wpływają na społeczeństwo i jakość życia.

Uczestnicy Narodowego Forum Nauka dla Biznesu podkreślali w kuluarachnie tylko rosnącą rolę współpracy między środowiskami, lecz także wyzwania stojące przed polskim systemem edukacji i badań. Jak wynika z wypowiedzi rektora Politechnik Wrocławskiej, potencjał do skoku cywilizacyjnego istnieje- kluczowe jest jednak to, jak zostanie wykorzystany.