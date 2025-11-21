PGE stawia na gaz

Jednostki gazowe zastępują dotychczasowe, konwencjonalne źródła produkujące energię w wyniku spalania węgla kamiennego i brunatnego. Gaz ma w perspektywie kolejnych lat być paliwem przejściowym, uzupełniającym pogodozależne OZE.

Gaz na zawołanie

- Przy dobrych warunkach słonecznych mamy nadprodukcję energii. Natomiast w momentach, kiedy słońce nie świeci, wiatr nie wieje, do systemu potrzebna jest dostawa szybkich, elastycznych mocy, które na chwilę obecną zapewniają nam nowe źródła gazowe. Jeżeli popatrzymy sobie na ogłoszoną w czerwcu strategię Grupy PGE na kolejne 10 lat, to segment gazowy odgrywa w niej kluczową rolę – mówił Marcin Laskowski.

Gaz w strategii PGE

W perspektywie kolejnej dekady, czyli do roku 2035, Polska Grupa Energetyczna ma mieć w swoich aktywach gazowe źródła o mocy 10 GW.

- W zeszłym roku oddaliśmy pierwsze takie źródło do eksploatacji, nowy blok Gryfino Dolna Odra o mocy 1,4 GW. Obecnie realizujemy największy w Polsce blok gazowo-parowy w Rybniku o mocy ponad 880 MW, a w naszych planach są kolejne jednostki – mówił przedstawiciel PGE.

Według Wiceprezesa bloki gazowe są efektywne ekonomicznie. Ich pracę można przyrównać do pracy kuchenki w domach – można je łatwo włączać i wyłączać. – Uruchomione pod koniec zeszłego roku źródło gazowe w Gryfinie, miało taki dzień w kwietniu, że w ciągu doby było 12 razy podnoszone do maksymalnej mocy – mówił przedstawiciel PGE.

Konferencja Energetyczna EuroPOWER & OZE POWER odbyła się w Warszawie w dniach 6-7 listopada.