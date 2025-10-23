Polska, kraj ambitnych przedsiębiorców

W latach 70. XX w. Wenezuela była jednym z najbogatszych i najbardziej rozwiniętych państw Ameryki Łacińskiej, później na skutek rozmaitych działań znalazła się w fatalnej sytuacji gospodarczej, pomimo największych rezerw ropy naftowej na świecie.

– Dzisiaj Polska zdaje się być w doskonałej sytuacji gospodarczej, mówi się o wejściu do G20. Co jednak zrobić, żeby nie powtórzył się u nas scenariusz wenezuelski, jak uchronić się przed zawirowaniami, które są tuż obok nas? – pytał uczestników debaty Piotr Czajkowski.

Co zmienia polityka Donalda Trumpa

Wojna celna, albo szerszy powrót do stosowania narzędzi taryfowych przez Stany Zjednoczone są pewnego rodzaju „sprawdzam” po czasach swobodnej globalizacji i przepływów handlowych, weryfikacji w jakim stopniu rynki są konkurencyjne.

– Do tej pory świat Zachodu stawiał na jakość, Chiny na ilość. Polityka celna Trumpa jest punktem zwrotnym w dziejach świata, bo nikt nie sądził, że w tak krótkim czasie będzie możliwy powrót do koncepcji wspierania rynku przez stosowanie narzędzi taryfowych – przekonywała dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH, prorektor ds. rozwoju Szkoły Głównej Handlowej.

Róbmy swoje, bądźmy innowacyjni

Dalszych czynników wzrostu polskiej gospodarki należy upatrywać m.in. w innowacyjności.

– Trzeba tu myśleć o dwóch formatach – europejskim, gdzie jest Europa względem innych obszarów świata. I musimy myśleć o formacie lokalnym – Polska jest plasowana nieco niżej niż inne kraje pod względem innowacyjności. PFR patrzy na innowacyjność pod kątem spółek wchodzących na rynek, pomagamy im uruchomić biznes, przechodzą przez ekosystem funduszowy. W naszej ocenie musimy nad tą innowacyjnością pracować, bo to jest nowy silnik wzrostu naszej gospodarki – podkreślał Piotr Matczuk, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Polskie firmy pod wieloma względami już są innowacyjne – wskazywał Henryk Orfinger, prezes rady nadzorczej firmy Dr Irena Eris i wiceprezydent Konfederacji Lewiatan.

– Po 1989 r. mieliśmy już różne perturbacje na rynkach, nie przeszkadzały one w rozwijaniu polskiego biznesu i odpowiedniego standardu życia. Teraz, w czasie wojen celnych, będziemy robić to, co do tej pory. Zawsze byliśmy innowacyjni, przedsiębiorstwa w produkcji kosmetyków potrafiły wprowadzać nowe substancje czynne jako pierwsze na świecie – mówił Henryk Orfinger.

Prawo UE i inne bariery

Kilka ostatnich lat przyniosło wysoki poziom niestabilności rynków w skali świata.

– Lata 2020-21 dały nam COVID, potem przyszła wojna w Ukrainie, w związku z czym ceny surowców skakały do poziomów nienotowanych w historii. To nie pomagało w stabilnym prowadzeniu biznesu i wymagało odpowiedniego dostosowywania się. Innym wyzwaniem, jakie widzimy w zakresie ograniczeń wzrostu są regulacje na poziomie europejskim, które wymuszają na nas wdrażanie technologii, których nie do końca jesteśmy w stanie wdrożyć w czasie, jaki został założony – mówił Karol Wolff, szef Biura Strategii ORLEN.

Zapraszamy do obejrzenia dyskusji, która odbyła się podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.