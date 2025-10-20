Od globalizacji do regionalizacji. Jak Europa radzi sobie w światowej gospodarce?

Zdaniem prof. Doroty Niedziółki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, mamy do czynienia z nieobserwowanym wcześniej trendem odwrotu od globalizacji.

Skutki polityki prezydenta Trumpa

Dzisiaj wobec polityki protekcjonizmu realizowanej przez administrację prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, wojny celnej pomiędzy USA a Chinami, pada pytanie, czy regionalizacja powróci.

– To moment zwrotny, jeśli chodzi o nowy porządek na świecie – ocenia prof. Dorota Niedziółka.

Mercosur, konkurencja i współpraca

Istotnym w ostatnim czasie wydarzeniem była umowa handlowa pomiędzy państwami organizacji Mercosur a Unią Europejską.

– Unia Europejska należy do najefektywniejszych porozumień regionalnych i wszystkie inne regiony świata przyglądają się nam, jak w podobnych warunkach znaleźć dobre warunki dla konkurencji. Znaleźliśmy przestrzeń dla współpracy, a to oznacza, że poszukiwana jest nowa przestrzeń do działania – mówi prof. Dorota Niedziółka.

Czy można mówić o zadyszce światowej gospodarki w kontekście globalizacji? Co z nowymi zasadami konkurencji? Czy może po prostu mamy do czynienia z kolejnym etapem rozwoju światowej gospodarki?

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.