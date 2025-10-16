Jak konkurencyjna jest polska gospodarka? „Doganiamy starą Europę”

– Krajowe przedsiębiorstwa częściej wchodzą na rynki zagraniczne, a w niektórych niszach nierzadko w rolę globalnych liderów – mówi wicedyrektor Instytutu Gospodarki Światowej SGH, kierownik Katedry Badań Gospodarek Azji Wschodniej.

Polskie firmy a zagraniczna konkurencja

Arkadiusz Kowalski wskazuje, że Polska jest drugim największym potentatem w przemyśle gamingowym w Europie, po Wielkiej Brytanii. Jesteśmy także silni w branży farmaceutycznej, kosmetycznej i produkcji urządzeń medycznych.

– Widać to po tym, jak obecnie wyglądają inwestycje. Przez wiele lat Polska była biorcą kapitału z zewnątrz. W dalszym ciągu jest to model dominujący, ale od kilkunastu lat obserwujemy rosnący trend, w którym to polskie firmy inwestują za granicą – zauważył ekspert.

Produktywność oraz zarobki w Polsce i Europie

Pod względem wysokości dochodów, Polska odstawała od państw „starej Europy”, ale z biegiem czasu udało się nam przegonić niektóre z nich. Prof. Arkadiusz Kowalski przypomina, że obecnie statystyczny Polak zarabia więcej niż Grek czy Portugalczyk, zrównaliśmy się już z Hiszpanami czy nawet z Japończykami. Aby dalej piąć się w rankingach, warto pochylić się nad kwestią produktywności pracy.

– To silnik do uzyskiwania przewagi konkurencyjnych w wielu wymiarach. Jesteśmy tu w czołówce krajów europejskich i to bardzo dobry prognostyk na przyszłość – powiedział badacz w studiu DGP podczas EFNI 2025 w Sopocie.