- Frekwencja potwierdza, że ta formuła ma sens i jest potrzebna. To miejsce dialogu nie tylko między towarzystwami ubezpieczeniowymi, brokerami czy agentami, ale również z udziałem regulatorów, przedstawicieli Ministerstwa Finansów i środowiska akademickiego - zaznaczył dr Maciej Grabowski.

Kluczowe tematy: technologia i regulacje

Program konferencji opiera się na rekomendacjach szerokiej Rady Programowej, dzięki czemu odzwierciedla aktualne wyzwania rynku. W tym roku na pierwszy plan wysunęły się dwa obszary. Pierwszy z nich to zmiany technologiczne - w tym coraz szersze zastosowanie sztucznej inteligencji w działalności towarzystw ubezpieczeniowych. Drugi zaś to kwestie regulacyjne i geopolityczne, w tym przykłady z Ukrainy, gdzie pomimo wojny sektor ubezpieczeniowy nadal funkcjonuje, wspierany przez międzynarodowe instytucje, jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju czy KUKE.

- To dowodzi, że nawet w ekstremalnie trudnych warunkach ubezpieczenia pozostają niezbędne, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i klientów indywidualnych - zauważył prezes fundacji "Centrum Myśli Strategicznych".

Wyzwania: konsolidacja, multikanałowość i luki ubezpieczeniowe

Zdaniem Macieja Grabowskiego sektor stoi dziś przed trzema zasadniczymi wyzwaniami. Po pierwsze, konsolidacja dystrybucji - proces, który jego zdaniem będzie się pogłębiał, obejmując multiagencje i firmy brokerskie. Po drugie, multikanałowość – klienci oczekują dziś zarówno tradycyjnego kontaktu „twarzą w twarz”, jak i możliwości korzystania z kanałów cyfrowych, szczególnie w zakresie zawierania polis i likwidacji szkód. Po trzecie wreszcie, rozwój wybranych segmentów rynku – największą dynamikę wykazują ubezpieczenia zdrowotne i na życie, a także produkty związane z cyberbezpieczeństwem, gdzie luka ubezpieczeniowa jest szczególnie widoczna.

Nie mniej ważne pozostają ubezpieczenia od katastrof naturalnych. Tu - jak podkreślają przedstawiciele branży - konieczne może być zaangażowanie państwa w tworzenie mechanizmów wsparcia.

Forum, które integruje sektor

Podsumowując, dr Maciej Grabowski zwrócił uwagę, że EKF Ubezpieczenia to nie tylko miejsce prezentacji trendów, ale przede wszystkim platforma budowania wspólnego głosu branży. - To przedsięwzięcie ma sens i będziemy je kontynuować - zapowiedział.