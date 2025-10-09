- Ubezpieczenia zdrowotne zdecydowanie uzupełniają publiczną służbę zdrowia i w niektórych obszarach wręcz ją przewyższają – podkreślała Agnieszka Callen. Jak dodała, największą przewagą polis zdrowotnych jest szybki dostęp do specjalistów. Standardy dostępności (tzw. SLA) przewidują, że zazwyczaj czas oczekiwania na wizytę wynosi od 5 do 14 dni, a dodatkowym ułatwieniem jest brak konieczności posiadania skierowania.

Technologia przyspiesza obsługę pacjentów

Nowoczesne rozwiązania cyfrowe stają się ważnym elementem rynku. – Ubezpieczyciele, ale także duże firmy medyczne, dysponują dobrze rozwiniętymi systemami IT, które m. in. pozwalają klientowi samodzielnie umawiać wizyty w dogodnym terminie i miejscu - wskazała Agnieszka Callen.

Według niej prawdziwy przełom mogą jednak przynieść narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Już dziś klienci mogą korzystać z chatbotów i voicebotów, które pomagają umawiać wizyty. W przyszłości AI ma odgrywać jeszcze większą rolę. Może wspierać lekarzy w analizie badań medycznych, czy pacjentów w monitorowaniu stanu zdrowia dzięki inteligentnym czujnikom. Również w obsłudze klientów, posiadających ubezpieczenie medyczne, może rekomendować do jakich specjalistów w danej sytuacji się umówić.

- Już teraz są mierzące poziom cukru czy ciśnienie plastry, a w przyszłości będą automatycznie podpowiadać, kiedy i gdzie pacjent powinien udać się po pomoc. To może zrewolucjonizować profilaktykę zdrowotną - zaznaczyła przedstawicielka Generali Życie TU S.A..

Ubezpieczenie nie tylko dla korporacji

Agnieszka Callen zauważyła, że ubezpieczenia zdrowotne są dziś przede wszystkim standardowym benefitem pracowniczym w dużych firmach i dotyczą największych aglomeracji miejskich. Generali chce jednak otworzyć rynek także dla mniejszych podmiotów.

- Postanowiliśmy zadbać o sektor MŚP. Nasz produkt jest dostępny już dla firm zatrudniających od trzech osób, więc mogą z niego skorzystać nawet małe zakłady fryzjerskie w mniejszych miejscowościach - wyjaśniła.

Firma rozwija również system poleceń placówek medycznych. Dzięki temu lokalni pośrednicy i agenci mogą wskazywać przychodnie, które warto włączyć do sieci obsługującej klientów Generali.

Polisy zdrowotne będą odgrywać coraz większą rolę w systemie ochrony zdrowia. Szybszy dostęp do lekarzy, brak skierowań, rozwinięta infrastruktura IT oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji sprawiają, że ubezpieczenia mogą stać się realnym wsparciem zarówno dla pacjentów, jak i całego systemu opieki zdrowotnej.