Dotyczy to osób, które zainstalowały fotowoltaikę w 2020 r. i złożyły już wnioski o dofinansowanie.

- Po prostu budżet rządowego programu, pomimo dwukrotnego zwiększenia, do ponad 1 mld 100 mln zł, wyczerpie się – mówi w rozmowie z MarketNews24 Bartłomiej Derski, ekspert WysokieNapiecie.pl. – Rodziny, które nie dostały dofinansowania mogą złożyć nowe wnioski o dofinansowanie, teraz z programu Mój Prąd 3.0, ale będzie to już kwota do 3 tys. zł.

Te osoby powinny się pospieszyć, bo budżet nowej edycji programu jest bardzo bliski wyczerpania.