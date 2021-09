Nowe obowiązki zakłada projekt rozporządzenia (w sprawie określenia szczegółowych warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, szczegółowych warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach) przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Aleksandra Stępniak, konsultant ds. efektywności energetycznej firmy Danfoss, podkreśla, że obecnie nie ma obowiązku stosowania ciepłomierzy czy podzielników ciepła. – W nowych budynkach ich montowanie jest normą. Jednak projekt rozporządzenia nie jest zawężony do nowych budynków, ale dotyczy ogółu budynków wielorodzinnych i wielolokalowych. Oznacza to, że będzie obowiązek montażu ciepłomierzy i podzielników ciepła także w istniejących budynkach – zaznacza.

– Dwie trzecie mieszkańców Polski mieszka w miastach, a w tej grupie dwie trzecie – w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczych. W obszarze odziaływania tego rozporządzenia jest ok. 40 proc. mieszkańców – wylicza z kolei dr Jan Rączka, ekspert rynku energii , prezes firmy analitycznej Alternator.

Projekt obejmie budownictwo nowe, w którym zastosowano technologię polegającą na prowadzeniu jednego pionu przez klatkę schodową, z którego ciepło do jednego mieszkania jest doprowadzone jednym kanałem (jednopunktowy układ zasilania w ciepło wszystkich grzejników znajdujących się w danym lokalu) oraz starsze budownictwo z technologią polegającą na prowadzeniu jednej rury z ciepłą wodą przez wszystkie mieszkania w pionie (wielopunktowe zasilanie pojedynczego lokalu).

Z kolei dr Piotr Pałka, radca prawny i wspólnik Kancelaria Radców Prawnych Derc Pałka, podkreśla, że zgodnie z zakresem delegacji ustawowej (art. 45d prawa energetycznego) ciepłomierze i podzielniki mogą być zastosowane, jeżeli jest to technicznie możliwe i opłacalne. – Obydwa warunki muszą być spełnione łącznie – dodaje.

Zaznacza przy tym, że w projekcie rozporządzenia w jego par. 6 wskazano nie na warunki, w których stosowanie urządzeń jest opłacalne, ale na sytuacje, w których mamy do czynienia z nieopłacalnością. – Oznacza to, że w przypadku braku wystąpienia którejkolwiek z negatywnych przesłanek prawodawca będzie uznawać takie sytuacje jako opłacalne, co może budzić wątpliwości przy takstatywnym wyliczeniu, braku oceny eksperckiej w tym zakresie – dodaje.